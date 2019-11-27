При условии отсутствия новых внешних шоков, в 2020 г. мы ожидаем увидеть снижение темпов роста российского ВВП до 0,7% с 1,1% в текущем году.

Мы полагаем, что в дальнейшем умеренное увеличение темпов экономического роста возможно в 1 п/г 2021 г.

Таким образом, мы считаем, что в следующем году реализация заявленных государством национальных проектов не сможет переломить негативные тенденции, вызванные неблагоприятными внешними факторами. При этом в долгосрочной перспективе увеличение инвестиционной активности государства, с нашей точки зрения, обеспечит довольно умеренное ускорение роста российской экономики.

Мы приветствуем усилия правительства, направленные на реализацию реформы контрольной и надзорной деятельности, развитие конкуренции, технологий и инноваций, а также на продвижение российских товаров и услуг за границей.

Однако, по нашему мнению, экономика страны по-прежнему нуждается в проведении ряда структурных реформ, нацеленных на дальнейшую модернизацию судебной системы, улучшение защиты прав собственности, а также повышение эффективности бюджетных расходов.

Таким образом, мы полагаем, что в 2021 г. темпы роста ВВП увеличатся только до 0,9%. В дальнейшем, как мы ожидаем, экономический рост продолжит постепенно ускоряться и к 2024 г. достигнет 1,2% в год, что соответствует нашей оценке потенциальных темпов роста российской экономики.