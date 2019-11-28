Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 2920 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2940, 2950 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить понижение в район 2900-2910 п.

В связи с отмечаемым в США днем благодарения макроэкономическая статистика за океаном сегодня публиковаться не будет. По этой же причине рынок акций в США будет закрыт, а влияние нерезидентов на ход локальных торгов будет ограничено. Поэтому из привычных внешних ориентиров для отечественных инвесторов и спекулянтов во второй половине дня останется лишь динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.05%) и РТС (+0.01%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они растеряли свое сдержанное утреннее повышение во второй половине дня. В целом же их вчерашнее движение можно было охарактеризовать скорее как консолидацию в рамках сравнительно узких диапазонов, ширина которых составила менее 1%. Поэтому среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС практически не изменилась. До момента обновления двухнедельных минимумов в них она останется позитивной.

Среди значимых для локального рынка акций внешних сигналов стоит отметить вчерашнюю публикацию официальной еженедельной статистики по изменению запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Она указала на одновременное увеличение объемов нефти, бензина и дистиллятов за океаном, которое в сумме составило порядка 7.4 млн баррелей. Это оказало заметное давление на нефтяные котировки уже после закрытия основных торгов в России. Тем не менее, фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают торговаться на относительно высоком уровне, несколько ниже отметки $64 за баррель.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.2 п. или около 0.15% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного понижения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка вчера закрылись отдельные представители нефтегазового сектора: Роснефть (ROSN RM, —1.57%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.09%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —0.51%), Новатэк (NVTK RM, —0.86%), Газпром нефть (SIBN RM, —0.52%). Это было отчасти связано с вечерним ухудшением настроений на нефтяном рынке. Что же касается бумаг «Сургутнефтегаза», они продолжают «разгружать» свою сохраняющуюся среднесрочную перекупленность. Этот фактор более характерен для обыкновенных акций нефтяной компании.

В акциях АФК Система (AFKS RM, —4.57%) состоялась давно назревшая фиксация среднесрочной прибыли по факту публикации текущих консолидированных финансовых результатов эмитента по МСФО. В связи с тем, что деятельность компании заключается во владении крупными долями в ряде других предприятий и в управлении ими, основной практический интерес представляет динамика ее выручки. Этот показатель увеличился на 6.6% по итогам 3 квартала и на 8.7% за 9 месяцев 2019 года. Среди позитивных моментов стоит также отметить сокращение чистых финансовых обязательств Корпоративного центра на 6.9% по отношению к уровню годичной давности, до 199.0 млрд руб.

Несмотря на вчерашний глубокий коррекционный спад, акции АФК Система все же могут найти поддержку вблизи текущих уровней. Этому способствует продолжение объявленной ранее программы выкупа этих бумаг на открытом рынке на сумму до 3 млрд руб. В настоящее время на выкуп уже потрачено немногим более половины указанной суммы. Он продлится в срок до конца февраля 2020 года.

Акции Yandex clA (YNDX RM, +1.22%) продолжают дорожать после недавних новостей по поводу вынужденной смены структуры корпоративного управления эмитента. Само по себе это известие едва ли стоит трактовать как позитив. Однако после указанного события стало известно об отзыве резонансного законопроекта о значимых интернет-ресурсах на доработку. По-видимому, текущий рост стоимости этих бумаг в большей степени связан с недавно объявленной программой их обратного выкупа на общую сумму до $300 млн. Свою позитивную роль играют и ожидания IPO «Яндекс.Такси».

Бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, +1.66%) пользовались спросом на фоне заявления главы эмитента Николая Токарева о том, что вопрос об обратном выкупе этих акций остается на повестке. Подобное решение будет приниматься на уровне правительства. Вместе с тем, компания Транснефть продолжает преодолевать неприятные последствия загрязнения некачественной нефтью сети магистральных нефтепроводов «Дружба». Накануне состоялось подписание 18 соглашений о компенсациях в связи с указанным событием с АО «КазТрансОйл», представляющим интересы соответствующего количества нефтяных компаний из Казахстана.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости около 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.5%. Японский Nikkei225 потерял 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным понижением.