Финансовые результаты отражают смешанную динамику разных сегментов и дальнейший прогресс в снижении долговой нагрузки. Продажи Системы в целом совпали с консенсусом в 214 млрд руб., а скорректированная OIBDA превысила консенсус на 2.4%, достигнув 75.4 млрд руб. Ключевые бизнесы Системы продемонстрировали уверенный рост. МТС показала хороший рост OIBDA на уровне 8.8%. Медси приятно удивила ростом скорректированной OIBDA на 81.1% г/г в 3К19. В то же время слабая динамика ГК Сегежа (OIBDA снизились на 42.3% г/г в 3К19) и Агрохолдинга СТЕПЬ (OIBDA —34.4% г/г) стали основными сдерживающими факторами для результатов. Слабые результаты ГК Сегежа были обусловлены падением цен на фанеру и капремонтом оборудования в 3К19. На динамике Агрохолдинга СТЕПЬ отрицательно сказалось снижение цен на зерно и переоценка биологических активов. Финансовые обязательства корпоративного центра снизились на 7% в 3К19, а продажа доли в Детском мире за 12.5 млрд руб. может оказать дальнейшее содействие в снижении долговой нагрузки в 4К19.

Наше мнение. Система опубликовала смешанные результаты за 3К19, которые, тем не менее, превзошли консенсус по OIBDA на 2%. Система продолжает сокращать свою долговую нагрузку — она уменьшила левередж на 7% в 3К19 и имеет дополнительный потенциал его снижения в 4К19 после продажи доли в Детском мире. Тем не менее смешанные результаты и слабая динамика некоторых дивизионов могут поставить на паузу ралли в бумаге, которая взлетела более чем на 60% за последние 6 месяцев. Хотя мы не предполагаем фундаментальных изменений в профиле Системы, поскольку ключевой актив — МТС — остается в хорошей форме и продолжает демонстрировать сильную динамику, инвесторы, вероятно, займут более осторожную позицию после выхода этих результатов.