Выручка компании за 9M19 составила 89.6 млрд руб. (+15% г/г), а EBITDA — 29.5 млрд руб. (+16% г/г) на фоне роста мощностей на производственных площадках компании. Рентабельность EBITDA осталась неизменной г/г на уровне 33%. Чистый долг вырос на 6% с начала года до 78.7 млрд руб., а соотношение чистый долг/EBITDA составило 1.9x (против 1.7x во 2К19). Компания отметила, что цены на мочевину упали в 3К19 из-за роста экспорта со стороны Китая (3.2 млн т за 9M19 против 1.1 млн т за 9M18), а также сезонного замедления спроса. В ответ на негативный тренд на мировом рынке удобрений Акрон объявил о корректировке инвестиционной программы, предусматривающей временную минимизацию капзатрат до восстановления на рынке. Общий объем инвестиций на период 2017-2025 был снижен, тем не менее, проекты, находящиеся на активном этапе реализации, откладываться не будут.

Реакция компании на ухудшающиеся рыночные условия представляется нам разумной, поскольку мы ожидаем, что мировые цены будут оставаться под давлением в течение следующих 12 месяцев. Мы считаем, что снижение капзатрат свидетельствует о гибкости компании в инвестировании и должно помочь ей поддерживать выплаты дивидендов на уровне $200 млн в год. Показатель EBITDA за 9М19 подразумевает солидный прогресс 86% относительно годового консенсуса и предполагает, что он будет легко достигнут. Мы имеем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по Акрону, который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020 7.3x против своего собственного среднего 5-летнего значения 6.0x.