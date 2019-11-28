Газпром (GAZP RX – ПОКУПАТЬ) представит отчетность за 3 кв. 2019 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию по итогам квартала завтра, 29 ноября.

По нашим оценкам, выручка (включая доход от торговых операций) сократится на 16% год к году и на 7,6% квартал к кварталу до 1 625 млрд руб. (25,17 млрд долл.). EBITDA, как мы ожидаем, составит 390 млрд руб. (6,04 млрд долл.), уменьшившись соответственно на 41% и на 22%. В пересчете на доллары EBITDA снизится, по нашей оценке, на 40% относительно уровня годичной давности и на 22% за квартал. Чистая прибыль упала, согласно нашему прогнозу, на 49% год к году и на 34% квартал к кварталу — до 199 млрд руб. (3,08 млрд долл).

Снижение цен на газ приведет к падению EBITDA. В 3 кв. цены на газ снова снизились на европейских рынках сбыта, традиционных для компании. Мы полагаем, что средняя цена реализации газа на рынках дальнего зарубежья за 3 кв. была близка к 175 долл./тыс. куб. м, снизившись более чем на 15% квартал к кварталу и примерно на 30% год к году. При этом объемы поставок в ЕС и Турцию, вероятно, выросли на 2–3% квартал к кварталу, но снизились на 1–2% год к году. Это объясняет ожидаемое падение выручки на 8% квартал к кварталу и на 16% год к году. Кроме того, в нефтяном сегменте, в отличие от 2 кв. 2019 г., EBITDA значительно снизилась год к году и не выросла квартал к кварталу. С учетом прибыли зависимых компаний EBITDA Газпром нефти уменьшилась в 3 кв. 2019 г. на 2% квартал к кварталу и на 18% год к году до 186 млрд руб. – 48% прогнозируемой EBITDA Газпрома.

Ожидаем комментариев о ценах на газ в ЕС в 2020 г. Основной вопрос, связанный с краткосрочными прогнозами по компании, – возможный пересмотр планов Газпрома по объемам и ценам поставок на рынки ЕС и Турции на 2019 г. в связи с падением цен во 2–3 кв. Другой важный вопрос, касающийся газового бизнеса в целом, – прогноз динамики цен на газ на среднесрочную перспективу, в частности, вероятность восстановления цен в ЕС до уровня 200–220 долл./тыс. куб. м в ближайшие месяцы. Кроме того, мы ожидаем комментариев менеджмента относительно переговоров по транзиту с Нафтогазом, сроков запуска проекта «Северный поток 2» и рисков его неполной загрузки. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции Газпрома.