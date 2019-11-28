Цена контрольного пакета по итогам аукциона составила 60,3 млрд руб. Вчера на аукционе Группа Дело Сергея Шишкарева приобрела контрольный пакет Трансконтейнера (TRCN RX – ПОКУПАТЬ) за 60,3 млрд руб. В числе участников аукциона были также Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина и Енисей Капитал, связанный с Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем. РЖД планирует закрыть сделку до конца 2019 г.

Из всех участников тендера Группе Дело Трансконтейнер был нужнее. После покупки (сделка была закрыта в апреле 2018 г.) 30,75% пакета в Global Ports Группа Дело продолжает экспансию на российском рынке контейнеров. На наш взгляд, для Группы Дело, управляющей контейнерными терминалами во всех трех основных бассейнах российского контейнерного рынка (Балтийском, Черноморском и Дальневосточном), бизнес Трансконтейнера представляет необходимое дополнение для формирования национального контейнерного холдинга, предоставляющего услуги интегрированной логистики. С другой стороны, итоги аукциона выглядят неожиданно, поскольку остальные компании, участвовавшие в аукционе, связанны с крупнейшими в России металлургическими холдингами и обладают несравнимо более сильной финансовой позицией.

Победитель аукциона должен будет выставить оферту. Дополнительная нагрузка на финансовое положение Группы Дело покупателя будет связана с необходимостью после приобретения 50%+2 акции Трансконтейнера выставить оферту остальным акционерам. Кроме того, у победителя возникают и другие обязательства, в частности, будет необходимо в течение двух лет компенсировать РЖД инфраструктурные платежи Трансконтейнера. В связи с ростом долговой нагрузки мы не исключаем выхода Группы Дело на рынок акционерного капитала. Также нельзя исключать возобновления дивидендных выплат со стороны Global Ports.