Из всех участников тендера группе "Дело" "Трансконтейнер" был нужнее
Цена контрольного пакета по итогам аукциона составила 60,3 млрд руб. Вчера на аукционе Группа Дело Сергея Шишкарева приобрела контрольный пакет Трансконтейнера (TRCN RX – ПОКУПАТЬ) за 60,3 млрд руб. В числе участников аукциона были также Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина и Енисей Капитал, связанный с Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем. РЖД планирует закрыть сделку до конца 2019 г.
Из всех участников тендера Группе Дело Трансконтейнер был нужнее. После покупки (сделка была закрыта в апреле 2018 г.) 30,75% пакета в Global Ports Группа Дело продолжает экспансию на российском рынке контейнеров. На наш взгляд, для Группы Дело, управляющей контейнерными терминалами во всех трех основных бассейнах российского контейнерного рынка (Балтийском, Черноморском и Дальневосточном), бизнес Трансконтейнера представляет необходимое дополнение для формирования национального контейнерного холдинга, предоставляющего услуги интегрированной логистики. С другой стороны, итоги аукциона выглядят неожиданно, поскольку остальные компании, участвовавшие в аукционе, связанны с крупнейшими в России металлургическими холдингами и обладают несравнимо более сильной финансовой позицией.
Победитель аукциона должен будет выставить оферту. Дополнительная нагрузка на финансовое положение Группы Дело покупателя будет связана с необходимостью после приобретения 50%+2 акции Трансконтейнера выставить оферту остальным акционерам. Кроме того, у победителя возникают и другие обязательства, в частности, будет необходимо в течение двух лет компенсировать РЖД инфраструктурные платежи Трансконтейнера. В связи с ростом долговой нагрузки мы не исключаем выхода Группы Дело на рынок акционерного капитала. Также нельзя исключать возобновления дивидендных выплат со стороны Global Ports.
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