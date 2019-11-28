Вчера Банк России опубликовал статистику по вложениям нерезидентов в ОФЗ на 1 ноября 2019 г. За октябрь прирост инвестиций составил 220 млрд руб., что повторило рекордный результат мая т.г. (для сравнения, результат сентября +37 млрд руб.). Доля иностранных участников на рынке ОФЗ, скорректированная на выпуски для докапитализации банков, увеличилась за месяц на 2.6 п.п. до 37.4%.

Очевидно, рост спроса был связан с позиционированием нерезидентов под резкое смягчение монетарной политики Банка России и снижением ключевой ставки на 50 бп на заседании 25 октября. Напомним, что на начало года скорректированная доля нерезидентов составляла 28.6%.

Несмотря на рост интереса нерезидентов к российскому суверенному долгу, исторически они слабо покупают короткий участок кривой. Например, вчера Минфин провел одно из самых слабых первичных разрешений бумаги с фиксированной доходностью с начала года. Предложив на аукционе короткую ОФЗ серии 26223 (фев.24, доходность 6.12% годовых), ведомство встретило спрос в размере лишь 17.7 млрд руб. (наименьшее значение в ОФЗ-ПД с марта этого года), а совокупный объем размещения оказался равен 13 млрд руб. Более того, Министерство предложило премию по доходности в 1-2 бп ко вторичному рынку, что в большей степени и обеспечило данный объем.