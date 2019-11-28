Татнефть 29 ноября представит отчетность по МСФО за 3к19.

Мы ожидаем сильные показатели благодаря высвобождению товарных запасов нефти в отчетном периоде после их значительного прироста во 2к19. Совет директоров компании уже рекомендовал выплатить дивиденды за 3к19 в размере 24,36 руб. на одну акцию на основании чистой прибыли по РСБУ (наш прогноз по дивидендам за весь 2019 г. равен 85,53 руб., что соответствует доходности 11,4% по обыкновенным акциям и 12,4% по привилегированным). Результаты по МСФО могут поддержать котировки обыкновенных бумаг Татнефти, которые в последний месяц отставали в динамике. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 10,60 долл. за одну обыкновенную акцию и 9,50 долл. за одну привилегированную, что подразумевает ожидаемую полную доходность 1,2% и минус 0,7% соответственно. По бумагам Татнефти подтверждаем рекомендацию Держать.

Рост выручки благодаря высвобождению товарных запасов. Напомним, Татнефть показала во 2к19 прирост товарных запасов на 0,83 млн т, что соответствовало 11% объема добычи нефти за период. Мы предполагаем высвобождение части накопленных запасов в 3к19. Это может быть главным фактором роста выручки от реализации нефти на 7% к/к (которого мы ожидали), несмотря на 10%-е снижение цен на Urals в 3к19. В даунстриме мы ожидаем увеличения объемов переработки на НПЗ ТАНЕКО после ввода в эксплуатацию новой перегонной установки (прирост в 3к19 может составить до 0,6 млн т), благодаря чему выручка от реализации нефтепродуктов, по нашим расчетам, увеличится на 5% к/к. В итоге валовая выручка может вырасти на 6% к/к, до 3891 млн долл.

Увеличение расходов по налогам помимо налога на прибыль и транспортных расходов. Мы ожидаем повышения расходов на уплату экспортных пошлин в связи со сбытовой активностью компании (преимущественно в части экспорта нефти). Помимо этого, мы предполагаем увеличение расходов по акцизам в связи с ростом реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке. Расходы на уплату налогов помимо налога на прибыль, по нашей оценке, повысятся на 8% к/к. Транспортные расходы также вырастут ввиду увеличения объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Негативный эффект будет отчасти компенсирован сезонным снижением коммерческих, общих и административных расходов (на 6% к/к, по нашим расчетам). В итоге EBITDA в 3к19 может повыситься на 10% к/к, до 1311 млн долл.

Дивидендная доходность 11,4% по обыкновенным акциям и 12,4% по привилегированным. Ниже операционного уровня мы ожидаем лишь небольших изменений к уровням 2к19, которые не окажут существенного воздействия на чистую прибыль. В результате мы прогнозируем рост чистой прибыли на 10% к/к, до 926 млн долл. Напомним, совет директоров Татнефти в ноябре рекомендовал выплату дивидендов за 9м19 в размере 64,47 руб. на одну акцию на основании чистой прибыли по РСБУ. В итоге, как мы предполагаем, дивиденды за весь 2019 г. составят 85,53 руб. на одну акцию, что соответствует доходности 11,4% по обыкновенным бумагам и 12,4% по привилегированным. Такая выплата будет равна 140% ожидаемого свободного денежного потока за 2019 г., в случае если капиталовложения во 2п19 останутся на уровне того же периода прошлого года.