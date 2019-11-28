Акции АФК Система теряют почти 7% за два дня

Несмотря на позитивный отчет АФК Система за 3 квартала 2019 г. (27 ноября), акции формируют глубокий откат от сопротивления 16,3 руб. Сегодня наблюдаем небольшой отскок от нижней границы 3-месячной фазы роста.

Трендовые индикаторы указывают на актуальность, но некоторое ослабевание восходящей тенденции. Возникли сигналы на продажу по MACD и ADX, которые раньше провоцировали обычную коррекцию в пределах тренда. Осцилляторы отражают нейтральный расклад.

Таким образом, картина на короткой дистанции осторожно негативная. Для разворота up-тренда озвученных сигналов недостаточно. Тревогу могли бы вызвать среднесрочные сигналы на продажу по типу «медвежьих дивергенций», возврата MACD в зону медведей, смены направления параболика (оранжевая линия, параметр — 0,002).

Для планирования покупок есть смысл дождаться более уверенного отскока. В свою очередь потенциальный пробой нижней границы тренда существенного испортит картину. При таком раскладе следующей остановкой может стать 14,4 руб., а затем 13,6 руб.

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные, то есть уверенного роста пока не ожидается. Но и для разворота тенденции существенных предпосылок нет. Определенный негатив в общую картину вносят сигналы на продажу по обоим осцилляторам RSI и Stochastic, которые сегодня сработали. Если они помогут пробить нижнюю границу среднесрочной тенденции и закрепиться ниже, то это пошатнет фазу роста.

Позитивный сценарий в приоритете. На мой взгляд, даже в случае падения ниже 15 руб. границы бычьего тренда просто могут сместиться ниже. Тревожным долгосрочным сигналом может стать закрепление ниже поддержки 13,6 руб., что пока маловероятно.

Уровни поддержки: 15,1 / 14,4 / 13,6

Уровни сопротивления: 16,3 / 17 / 20,6