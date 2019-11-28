Согласно нашим прогнозам, выручка Татнефти останется на уровне предыдущего квартала и составит 221 млрд руб. EBITDA компании вырастет на 12% к/к до 87 млрд руб., чистая прибыль – на 15% к/к до 65 млрд руб.

Мы ожидаем, что в III квартале Татнефть покажет динамику результатов лучше других представителей сектора благодаря реализации запасов непроданной во II квартале нефти из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба». Вследствие этого фактора компания, вероятнее всего, сможет удержать выручку от снижения и отразит рост EBITDA и чистой прибыли несмотря на 10% падение цен на нефть в отчетном периоде к уровню предыдущего квартала. Также положительное влияние на результаты окажет рост нефтепереработки на 19% к/к.

Мы полагаем, что аномальная динамика показателей может оказать поддержку акциям компании в преддверии отчетности, однако стоит учитывать, что рост результатов в III квартале является компенсацией за их падение во II квартале и обусловлен разовым фактором.