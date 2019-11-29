Татнефть в третьем квартале получила 58,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в отчете компании. Выручка составила 241,8 млрд рублей против 252,8 млрд рублей годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 11,4%, до 83,6 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос на 40%, до 85,1 млрд рублей.

Результаты Татнефти по прибыли оказались лучше ожиданий рынка. Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на показатели компании, падение продемонстрировали выручка и EBITDA. Причем последнее снизилось более существенно, что негативно отразилось на марже. В то же время, за счет сокращения дебиторской задолженности компания смогла заметно нарастить свободный денежный поток.