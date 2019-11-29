Тот, кто думает, что отдохнув один день американцы с новыми силами бросятся штурмовать новые вершины на фондовом рынке, глубоко ошибается. Американцы, по крайней мере точно не менее половины от всего населения США, штурмуют сейчас магазины и бьются на смерть за дешевый айфоны, электровафельницы и другие часто никому не нужные штучки. До фондового ли им рынка сейчас!

Так что надеяться, что сегодня что-то произойдет совершенно бессмысленно. И поэтому все "переваривание" накопившейся за эти дни информации будет происходить уже на следующей неделе, начиная с понедельника.

Хотя конечно кое-что интересное все же на рынке есть. Одна из главных новостей — это то, что президент Трамп подписал закон о защите прав человека в Гонконге (а кто бы сомневался!). И это, естественно, привело в ярость Китай. Первая реакция наверняка была близка к бешенству. Однако на то и хитрый Китай, чтобы не сильно показывать свои истинные чувства. Прошло несколько часов, и Китай стал говорить, что ничего серьезного не случилось: одно дело — подписать, а другое — как его будут применять. И Китай надеется, что применять его вообще не будут. Но на всякий случай булыжник в кармане все же держит. Естественно, это не пройдет незамеченным участниками рынка. Но опять же — не сегодня. Сегодня нас ждет спокойная торговля по-прежнему с болтанием вблизи нулевых отметок на минимальных годовых оборотах. Кроме всего прочего надо помнить, что сегодня еще и короткий день и торги завершатся в 21-00 мск. Так что продолжаем расслабляться и готовиться к гораздо более бурной и динамичной следующей неделе.