Газпром представил отчетность за 3 кв. и 9 мес.2019. Результаты оказались ожидаемо хуже предыдущих периодов из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках. И цены на нефть, и спотовые цены на газ упали в 3 кв.19: цена на нефть Brent опустилась на 18% г/г, цены на хабе TTF (Нидерланды) снизились на 57%, а цены на СПГ в Азии также упали более чем на 50%.

Это оказало давление на финрезультаты Газпрома. Так, выручка просела и в 3 кв. и по итогам 9 мес.2019 на фоне падения и средних цен реализации газа (на 18% и 10% соответственно, в долларах), и объемов продажи газа в Европу (на 4% и 8% соответственно). Продажи газа в страны БСС напротив выросли, равно как и средние цены реализации газа на эти рынки – на 1% и 2% в долларах, соответственно. Продажи газа в России снизились в основном в 3 кв.19, но цены реализации при этом выросли на 1%.

Негативным моментом отчетности стал рост операционных расходов: за 9 мес. Газпром получил убыток по статье курсовых разниц в 68 млрд руб. против прибыли в 20,5 млрд руб. за аналогичный период 2018 г. Также влияние оказал рост расходов на налоги – на фоне увеличения НДПИ на 45,4 млрд руб. за 9 мес.2019, что частично было компенсировано снижением расходов по акцизам – на 39,6 млрд руб. Все это в итоге вылилось в рост операционных расходов на 168 млрд руб. за 9 мес.2019. На этом фоне снизилась операционная прибыль, что в итоге повлекло за собой и падение EBITDA за 9 мес.2019. Газпром просел в рентабельности по EBITDA и по чистой прибыли. Чистая прибыль за 9 мес.2019 выросла незначительно – на 3% — за счет меньших убытков по статье финансовые расходы, чем за 9 мес. 2018. По итогам 3 кв. Газпром показал минусы по всем ключевым статьям.

Также тревожным моментом стал рост капзатрат – на 26% в 3 кв. и на 3% за 9 мес.2019. Вкупе с падением операционной прибыли это оказало влияние на свободный денежный поток, который вновь оказался в отрицательной зоне.

На следующей неделе ключевой датой будет 5 декабря, когда Газпром раскроет подробности бюджета на 2020 г. и новую дивидендную политику. Наш прогноз пока предполагает, что по итогам 2019 г. можно ориентироваться на 20,5 руб./акцию, но по итогам заседания Правления 5 декабря мы скорректируем наши ожидания. Фундаментально бумаги Газпрома остаются привлекательными на долгосрочный период, мы рекомендуем покупать акции с целевой ценой в 298 руб./акцию, что дает апсайд в 17% к текущей цене.