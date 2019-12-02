Пятничная сессия на рынке ОФЗ прошла в спокойном режиме. Объем торгов на МосБирже составил всего 15 млрд руб. (заметно ниже среднего значения за последний месяц), что, на наш взгляд, указывает на низкую активность нерезидентов. Движения цен в большинстве выпусков были минимальными. Худший результат показали ОФЗ-26209 (YTM 5,96%) и ОФЗ-25083 (YTM 5,84%), выросшие в доходности на 2 бп; выпуски ОФЗ-26225 (YTM 6,68%) и ОФЗ-26230 (YTM 6,72%) закрылись выше в доходности на 1 бп. На другом конце спектра оказался ОФЗ-26220 (YTM 5,96%), доходность которого снизилась на 3 бп. Как и накануне, основной оборот пришелся на короткие и среднесрочные выпуски. На долговых рынках других развивающихся стран по-прежнему не было единого направления. Венгерские 10-летние локальные бумаги прибавили в доходности 9 бп, аналогичные выпуски Индонезии закрылись ростом доходности на 5 бп. В то же время длинные выпуски Бразилии, ЮАР, Мексики и Турции снизились в доходности на 1–3 бп.

До заседания Совета директоров Банка России остается меньше двух недель. Так что эта неделя – последняя, когда мы можем услышать какие-либо комментарии представителей ЦБ относительно будущего решения (следующая неделя будет «неделей тишины»). Выходящие на этой неделе данные Росстата по недельной и месячной инфляции (в среду и пятницу соответственно) также могут дать представление о вероятном решении ЦБ. Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает, что регулятор оставит ставку без изменений, поскольку, на наш взгляд, в октябре он уже достаточно скорректировал денежно-кредитную политику, в полной мере учтя в ней более значительное, чем ожидалось, замедление инфляции. Между тем доходности коротких ОФЗ устойчиво держатся ниже 6%, таким образом дисконтируя снижение ключевой ставки на предстоящем заседании на 25 бп.