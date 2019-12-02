Теханализ ВТБ: пространство для снижения еще есть
На данный момент в приоритете остается негативный сценарий, предполагающий падение к зоне поддержки 0,0400–0,0444 руб. Сейчас эта область находится чуть выше нижней границы среднесрочного up-тренда (синяя линия), поэтому падения ниже нее в обозримой перспективе не ожидаю. В противном случае возникнет угроза растущему тренду.
Коррекция вниз поддерживается сигналами на продажу по трендовому индикатору MACD. Также скоро может сработать серьезный сигнал на продажу: пересечение скользящих средних с периодами 10 и 15 (красные линии на дневном графике). Раньше данный сигнал обеспечивал солидный потенциал движения, позволяя заработать на краткосрочных сделках. Если в ближайшие пару недель удастся пробить нижнюю границу up-тренда, то следующей остановкой может стать 0,0425 руб. Однако пока о таком глубоком снижении говорить рано.
Общий технический негатив (на короткой дистанции) смягчается перекупленностью по стохастику и приближением зон поддержки. Среднесрочные перспективы остаются умеренно позитивными, так как цена придерживается границ тенденции (синие линии). Также кривые MACD хоть и снижаются (фактор коррекции), но остаются в зоне быков (позитивный среднесрочный фактор).
Долгосрочная картина осторожно позитивная. Акции растут в пределах годовой фазы роста с границами в виде красных линий. Позади осталась верхняя граница долгосрочного down-тренда (сиреневая линия), но это не значит, что глобальная фаза падения с 2015 г. утратила актуальность.
Предпосылок для быстрого возврата в нисходящий тренд на данный момент немного, но более глубокая коррекция вполне допустима. Осциллятор RSI сформировал «медвежью дивергенцию», которая в теории означает скорую смену актуального тренда (или хотя бы глубокую коррекцию).
Если в обозримой перспективе закрепимся выше 0,048 руб., то долгосрочный нисходящий тренд уже серьезно пошатнется. Негативный сценарий предполагает возобновление down-тренда после падения к поддержке 0,038 руб. и ниже, что пока крайне маловероятно.
Уровни поддержки: 0,04 / 0,0425 / 0,0406
Уровни сопротивления: 0,0457 / 0,0465 / 0,048
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