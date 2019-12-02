Расходы из ФНБ должны составить 1 трлн рублей в 2020-2022 годах: позитивно
Правительство продолжает формировать основные правила расходов ФНБ на ближайшие годы, которые выглядят достаточно жесткими.
Согласно самой последней информации, расходы ФНБ должны достичь 1 трлн руб. в 2020-2022 гг., или примерно на 300 млрд руб. в год. Эта цифра ниже изначальных ожиданий, так как в середине 2019 г. рынок опасался, что расходы могут вырасти до 1 трлн руб. в будущем году.
Второй момент, который был объявлен ранее, связан с тем, что финансирование из средств ФНБ не должно превышать 20% финансирования отобранных проектов. Это также говорит в пользу того, что правительство отдает предпочтение жесткой бюджетной политике.
Третий момент связан с тем, что, согласно нынешнему плану, средства могут пойти не только на финансирование внутрироссийских проектов, но также как мера поддержки российского экспорта через выдачу экспортных кредитов другим странам. Это также говорит о склонности минимизировать траты внутри России.
В целом складывается впечатление, что, если расходы ФНБ будут соответствовать плану, их эффект на экономический рост может составить примерно 0,2-0,3% годового ВВП; с другой стороны, учитывая относительно жесткую конъюнктуру и ориентацию правительства на осторожную бюджетную политику в этом году, складывается впечатление, что это дополнение к росту совсем не обязательно является гарантированным.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191202/830628816.html