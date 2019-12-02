Спрос населения на валюту ослабил рубль
Рубль продолжает тренд на ослабление, формировавшийся несколько дней назад. Сегодня пара USD/RUB вернулась на максимум середины октября, а пара EUR/RUB — на максимум с 1 ноября. При этом никакого ажиотажа на рынке не наблюдается. Стоит отметить, что последние два месяца рубль был относительно стабилен, поэтому уход его котировок к минимумам за несколько недель не является каким-то заметным событием и не вызывает изменений настроений участников рынка.
Рубль слабеет под действием увеличения спроса на валюту со стороны импортеров и населения. Утром сообщалось, что расходы в «черную пятницу» выросли примерно на 20% к прошлому году. Такой всплеск потребительской активности нередко вызывает и сезонный скачок курса USD/RUB. Кроме того, под конец года спрос на валюту формируют и экспортные контракты. В целом повышение курса можно считать сезонным. Банк России, по моему мнению, не будет снижать ставку в декабре и не проявляет беспокойства по поводу небольшого ослабления рубля. Я не исключаю, что курс USD/RUB к концу года может вырасти в диапазон 65–67, но без негативных внешних событий, скорее всего, всплеск будет краткосрочным, и после нового года рубль вернется к укреплению.
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