Рынки гособлигаций развивающихся стран вчера завершили сессию в минусе, последовав за казначейскими бумагами США. Доходности 10-летних облигаций стран Восточной Европы поднялись на 4–8 бп, облигаций ЮАР, Индонезии и Мексики – на 2–5 бп. ОФЗ торговались наравне со своими конкурентами, прибавив в доходности 1–3 бп в среднем и дальнем сегментах кривой. Слабее других выпусков выглядели ОФЗ-26230 (YTM 6,76%) и ОФЗ-26219 (YTM 6,34%), доходности которых повысились на 4 бп. Короткие выпуски с фиксированным купоном, линкеры и флоутеры остались на прежних уровнях. Объем торгов на МосБирже составил 32 млрд руб., что на 50% выше среднедневного показателя за последний месяц.

Минфин сегодня днем объявит условия недельного аукциона. По нашему мнению, Минфин может вновь выбрать выпуск с короткой дюрацией, учитывая слабый спрос на аукционе прошлой недели и давление на рынки локального долга развивающихся стран. Среди возможных вариантов можно выделить ОФЗ-26227 (YTM 6,23%, стоимость бумаг в обращении – 29 млрд руб.) или ОФЗ-26209 (YTM 5,94%, 106 млрд руб.). Спрос на аукционе может получить поддержку на фоне предстоящего на будущей неделе погашения ОФЗ-26210 на общую сумму 150 млрд руб. – некоторые локальные инвесторы могут решить “пре-инвестировать” эти средства.

Как сообщила вчера в интервью телеканалу Россия 24 председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ не видит оснований для пересмотра «нейтрального диапазона» ключевой ставки, который на данный момент регулятор оценивает в 6–7%. Она также подчеркнула, что будущие решения, касающиеся денежно-кредитной политики центробанка, будут приниматься с учетом поступающей экономической статистики, что согласуется с риторикой октябрьского пресс-релиза. На наш взгляд, таким образом регулятор сигнализирует о том, что с момента октябрьского заседания его видение ситуации не изменилось.

Между тем вчера ЦБ представил оперативные данные о позициях нерезидентов на рынке ОФЗ (за ноябрь). По информации Национального расчетного депозитария (в которой учитывается не весь объем рынка), на 27 ноября доля нерезидентов на рынке составляла 31,5% против 31,4% на конец октября. Таким образом, за прошлый месяц иностранные инвесторы должны были купить ОФЗ в чистом выражении примерно на 30 млрд руб. Напомним, согласно официальной статистике банковского сектора, в октябре был зафиксирован рекордный приток средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ – 220 млрд руб.