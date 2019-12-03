На глобальных площадках накануне наблюдались преимущественно негативные настроения. Американский фондовый индекс S&P500 вчера закрылся в минусе почти на 1%, что стало самым сильным дневным падением индекса с начала октября. Давление на рисковые активы оказала статистика по Штатам: вопреки нашим ожиданиям американский индекс деловой активности в производственном секторе от ISM остался на слабых уровнях вблизи 48 пунктов и оказался значительно ниже консенсус-прогноза (49.1). Отметим, что пять из шести компонентов данного индекса сейчас находятся ниже 50 пунктов, что говорит о по-прежнему сокращающейся производственной активности в США. Тем не менее, стоит сказать, что отсутствие дальнейшего значимого падения индекса говорит о том, что активность в американском промышленном секторе, по-видимому, все-таки нащупывает локальное дно. Кроме того, исходя из фьючерсов, рынки по-прежнему ожидают снижения ставки от ФРС не раньше второй половины 2020 года, вероятно, видя возможность умеренного улучшения экономической активности в Штатах в ближайшее время. Таким образом, хотя статистика вчера и разочаровала участников рынка, вряд ли она свидетельствуют о повышенных рисках рецессии в Штатах в ближайшем будущем. На фоне слабых данных по американской экономике доллар США вчера оказался под давлением, а пара EURUSD приблизилась к отметке 1.11. Теперь внимание участников рынка будет направлено на завтрашнюю публикацию индекса ISM в сервисном секторе. Сегодня же день не будет богатым на значимую макроэкономическую статистику.

Российский валютный рынок

Российская валюта накануне находилась под умеренным давлением, вернувшись в самым слабым отметкам с начала ноября в паре с евро (71,2) и с середины ноября в паре с долларом (64,5). Внешний фон на текущей неделе существенно обострился. В поле зрения участников рынка вернулись риски эскалации торговой войны (сохранение рисков очередного раунда повышения тарифов в декабре, возможная публикация Китаем "черного списка" компаний США). Риторика США и Китая говорит о снижении вероятности скорой торговой сделки, но взаимные угрозы пока носят скорее формальный характер, вызывая минимальную реакцию на рынках, начинающих привыкать к периодической смене тональности заявлений. Негативный внешний фон может усугубиться по факту предстоящих сегодня слушаний в одном из комитетов Сената США о будущей политике в отношении России. Накануне российская валюта оказалась более уязвимой в паре с евро, чем с долларом после публикации слабой макроэкономической статистики по США. Сегодняшний день не насыщен макроэкономической статистикой, поэтому у рубля вряд ли будут явные поводы для существенных движений. При складывающемся внешнем фоне факторы для укрепления практически отсутствуют.