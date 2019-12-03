По нашим расчетам, в декабре дополнительные нефтегазовые доходы бюджета возрастут до 216 млрд руб. (со 184 млрд руб. в ноябре) на фоне роста цен на нефть (в ноябре она выросла до 62,6 долл./барр., +5% м./м.). Регулярные покупки валюты Минфина можно ожидать в том же объеме (216 млрд руб.), однако в этом случае роста интервенций не произойдет (в прошлом месяце Минфин сделал существенную положительную корректировку +44,4 млрд руб., из-за чего на фоне просадки доподоходов финальный объем интервенций вырос). Как мы понимаем, в этом месяце ситуация будет обратной: несмотря на рост нефтегазовых допдоходов, финальный объем интервенций мало поменяется (т.к. вряд ли два месяца подряд Минфин будет делать заметную положительную корректировку).

С учетом отложенных покупок (56 млрд руб./мес.) итоговый объем декабрьских интервенций может составить 272 млрд руб., или 4,26 млрд долл. (13,6 млрд руб./день), что почти равно совокупному объему интервенций, совершенных в ноябре (4,3 млрд долл.).

При средних ценах на нефть и курсе рубля, сложившихся за последний месяц (62,5 долл./барр. Brent и 63,9 руб./долл.), по нашим оценкам, сальдо счета текущих операций в декабре составит всего 2-3 млрд долл., чего будет недостаточно для покрытия покупок валюты ЦБ РФ. Возникающий отток валютной ликвидности будет способствовать ослаблению рубля, однако оно, скорее всего, будет очень умеренным (мы не ждем превышения 66 руб./долл.) по причине присутствующего в банковском секторе избытка валютной ликвидности (>17 млрд долл.). Тот факт, что прошедшая уплата налогов не привела к традиционному укреплению рубля, можно рассматривать как сигнал его предстоящего ослабления.

Кроме того, риск для рубля представляет повторение кризиса ликвидности на междилерском рынке США. Таким образом, в декабре могут появиться интересные уровни для покупки рублей в ожидании их укрепления в 1 кв.