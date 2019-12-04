Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом около 0.1-0.3%, вблизи отметки 2890 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2880, 2870 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2910 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация ноябрьских данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (16.15 МСК). Под закрытие рынка будет опубликовано ноябрьское значение индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (18.00 МСК). Однако максимальную практическую значимость будет иметь характер еженедельной официальной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.29%) и РТС (-1.31%) завершили торги с сильным понижением. Этому способствовало явное ухудшение состояния внешнего фона, состоявшееся во второй половине дня. В результате вчерашних распродаж индексы МосБиржи и РТС просели ниже своих двухнедельных минимумов. Таким образом, среднесрочная техническая картина в них заметно ухудшилась. Теперь в качестве ближайшей технической цели для рублевого индекса МосБиржи выступает отметка 2850 п. Впрочем, движение к ней может состояться еще не сегодня.

Стоит отметить, что вчерашнее ухудшение настроений на внешних рынках было вызвано целым рядом тревожных новостей. Прежде всего, президент США Дональд Трамп заявил, что у него «нет дедлайна» для подписания торгового соглашения с Китаем. Более того, торговую сделку лучше заключить после следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Думается, что по законам политического жанра реальная или мнимая победа Трампа в торговой войне все же будет приурочена к ноябрьским выборам 2020 года.

В дополнение к этому стало известно, что США планируют установить импортные таможенные пошлины в размере до 100% на ряд товаров из Франции в ответ на введенный этой страной «цифровой налог» в отношении североамериканских IT-компаний. Кроме того, накануне Дональд Трамп заявил о восстановлении пошлин на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины. Таким образом, мировые фондовые и сырьевые рынки получили целый ряд негативных сигналов указывающих на то, что международные торговые конфликты могут лишь усугубиться в среднесрочной перспективе.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.7 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером падения среди голубых фишек вновь выступили акции «Газпрома» (GAZP RM, —2.41%). По-видимому, дополнительным поводом для распродаж в них послужили появившиеся в СМИ неподтвержденные сообщения о том, что эмитент может выйти на выплату дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО лишь в 2022 году. В 2020 и в 2021 годах на выплату дивидендов может быть направлено 30% и 40% от скорректированной чистой прибыли соответственно. Окончательная ясность по указанному вопросу появится лишь в конце декабря. Кроме того, сразу после официального запуска в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» начались разговоры про постройку нового газопровода в Китай по западному маршруту через территорию Монголии. Таким образом, эпоха дорогостоящих проектов для «Газпрома» все еще не закончена.

В отраслевом разрезе существенно слабее рынка выглядели многие представители электроэнергетического сектора: Россети-ао (RSTI RM, —2.30%), ТГК-1 (TGKA RM, —3.93%), ОГК-2 (OGKB RM, —3.91%), Мосэнерго (MSNG RM, —2.96%), МОЭСК (MSRS RM, —3.74%). Стоит также обратить внимание на неожиданную новость о том, что независимые директора шести МРСК обратились в Центробанк с жалобой на компанию «Россети» как на контролирующего акционера. По их мнению, политика головной компании лишает привлекательности акции МРСК. Дальнейшее развитие этого конфликта может стать поводом для заметных движений в бумагах электросетевых предприятий.

Сильным приростом против падающего рынка среди ликвидных бумаг выделились лишь акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.23%), Полюс (PLZL RM, +1.61%), Polymetal (POLY RM, +2.05%). В условиях вчерашнего роста неопределенности на рынке акции золотодобывающих предприятий Полюс и Polymetal выступили в качестве защитных активов. Компания «Норильский Никель» также добывает такие драгоценные металлы, как палладий, платина, золото и серебро.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное неравномерное повышение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.4. Японский Nikkei225 просел на 1.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Тем не менее, утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением.