Основные мировые рынки облигаций вчера показали ралли на фоне роста спроса на защитные активы. Рынки облигаций развивающихся стран разделились на два лагеря: большинство относительно высокодоходных длинных выпусков (Мексики, Индонезии и ЮАР) прибавили в доходности 1–2 бп, тогда как на низкодоходных рынках (Польши, Венгрии) доходности снизились на 5-12 бп. ОФЗ торговались в большей степени как последние, и по итогам дня кривая сместилась вниз на 1-3 бп. ОФЗ-26230 (YTM 6,72%) и ОФЗ-26221 (YTM 6,62%) показали опережающую динамику, снизившись в доходности на 4 бп. ОФЗ-26227 (YTM 6,26%) отстал, поднявшись в доходности на 3 бп. Оборот торгов опустился чуть ниже среднедневного объема за месяц, составив 19 млрд руб.

Вчера Минфин объявил об эмиссии нового выпуска ОФЗ-ПД сроком обращения до 2027 г. и объемом 450 млрд руб. (ставка купона 6,0%). Помимо этого, на 107 млрд руб. был увеличен объем ОФЗ-52002 (YTM 3,13%). На сегодняшнем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ-52002 и ОФЗ-26228. Оба аукциона пройдут без лимита размещения. В предыдущий раз ОФЗ-52001 размещался 13 ноября, и тогда спрос вдвое превысил предложение. Цена ОФЗ-52002 на вторичном рынке в последние месяцы выросла (его реальная доходность опустилась на 24 бп м/м), и он сократил отставание от ОФЗ-ПД, образовавшееся после октябрьского ралли в последних. В настоящий момент вмененная инфляция по выпуску составляет 3,13%, по-прежнему находясь вблизи исторического минимума и оставаясь ниже наших прогнозов по инфляции на ближайшие годы.

На этот раз заметную поддержку аукционам могут оказать крупные купонные выплаты на 17 млрд руб. на этой неделе и погашение ОФЗ-26210 на 150 млрд руб. – на следующей. Мы полагаем, что некоторые консервативные институциональные инвесторы могут решить реинвестировать полученные средства в ОФЗ-ИН, учитывая высокий уровень его реальной доходности. С другой стороны, инфляционный carry в ОФЗ-52002 остается непривлекательным, поскольку в декабре его номинал снизится на 0,16% на фоне индексации на сентябрьскую инфляцию. Между тем ОФЗ-26228 в последний раз предлагался 23 октября. Объем размещения составил 30 млрд руб. при спросе в 80 млрд руб.