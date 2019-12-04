Инфляционные ожидания в ноябре составили 8,3%, в октябре же они оценивались в 8,6%. Инфляционные ожидания населения непрерывно снижаются с июля, когда они были на уровне 9,4%. В то же время в недавно опубликованных ЦБ оценках ценовых ожиданий предприятий отмечался их некоторый рост. Инфляционные ожидания учитываются Центробанком при принятии решения по ключевой ставке, но последнее время им уделяется меньше внимания.

Также следует отметить, что, несмотря на снижение, инфляционные ожидания остаются повышенными и незаякоренными. Пока они не создают предпосылок для резкого снижения ставки, поэтому мы полагаем, что на ближайшем заседании Банк России ограничится снижением ключевой ставки на 25 б.п.

ЦБ снизил лимит на недельном депозитном аукционе. Лимит составил 1,39 трлн руб., но предложение не дотянуло и до этого уровня, оказавшись более чем на 170 млрд руб. ниже. В итоге сегодня с депозитов банков в ЦБ высвободится свыше 400 млрд руб., что позволит нарастить корсчета и должно привести к снижению ставок на межбанковском рынке: ставка RUONIA с конца прошлой недели держится выше уровня ключевой ставки.

В целом в декабре ситуация с ликвидностью должна быть благополучной, в начале месяца поступления по бюджетному каналу обычно высокие, в конце же декабря мы ждем традиционного всплеска бюджетных расходов, которые также должны осесть на счетах банков.