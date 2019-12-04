По данным ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения обновили многомесячный минимум, составив 8,3% в ноябре (ниже значение было только в апреле 2018 г., 7,8%). Хотя традиционно перед праздниками респонденты обычно ожидают повышения цен (несмотря на то, что их спрашивают об уровне инфляции г./г., на которую сезонность не влияет), в этом году ожидающих этого негативного сезонного фактора меньше. Кроме того, ожидания населения, как мы полагаем, продолжают оставаться адаптивными, то есть снижаются вслед за текущей дезинфляцией.

В целом инфляционные ожидания могут стать аргументом для любого решения ЦБ в зависимости от выбранного контекста. Так, совсем недавно Эльвира Набиуллина отметила, что следующее решение по ставке в том числе будет основано на динамике инфляционных ожиданий. Однако, как мы не раз видели, они все же не являются одним из ключевых факторов для решений регулятора. Так, из-за паузы в снижении ставки Fed Funds, которую ФРС, вероятно, возьмет на ближайшем заседании 11 декабря, желание ЦБ смягчать политику сейчас может уменьшиться (решение будет принято 13 декабря). Тем не менее, подавляющее большинство других факторов (рисковый фон, волатильность рубля, ожидаемая траектория по инфляции) все же говорят в пользу умеренного снижения ставки ЦБ на предстоящем заседании (наш базовый сценарий – снижение ставки на 25 б.п. до 6,25%).

При этом недавние комментарии Набиуллиной о том, что нейтральный диапазон ставки в 6-7% не требует пересмотра, а также достаточно сдержанный тон относительно будущего снижения ставки (указание на то, "какие данные будут поступать"), на наш взгляд, относятся, скорее, к будущим действиям регулятора, а не к предстоящему декабрьскому заседанию. Вероятно, подобная риторика призвана "охладить" излишне оптимистично настроенных участников рынка, ожидающих продолжения активного снижения ставки (ниже 6%).



