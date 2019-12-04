В лидерах роста к середине дня пребывали акции "М.Видео" (+3,94%) и бумаги "Новатэка" (+1,86%). Акции "Роснефти" подорожали на 1,2%. В лидерах снижения были бумаги ОГК-2 (-1,30%) и котировки "ФосАгро" (-0,50%).

Акции "М.Видео" уверенно растут уже второй день подряд. В среду стало известно, что компания утвердила выплату дивидендов за 9 месяцев 2019 года в размере 33,37 рубля на акцию. Последний день бумаги торгуются с дивидендами 12 декабря.

Акции "Роснефти", тем временем, с технической точки зрения пытаются удержаться выше района среднесрочной поддержки 423 руб, представленной средней полосой Боллинджера недельного графика. Если бумагам удастся устоять выше, они вполне могут попробовать вернуться к восходящему тренду, предвестником чего служило бы закрепление выше 445 руб. ADX при этом по-прежнему не просигнализировал смену тренда на нисходящий, что также дает “быкам” некоторую надежду на восстановление позиций.



