Акции "Роснефти" отступают от района важных поддержек
В лидерах роста к середине дня пребывали акции "М.Видео" (+3,94%) и бумаги "Новатэка" (+1,86%). Акции "Роснефти" подорожали на 1,2%. В лидерах снижения были бумаги ОГК-2 (-1,30%) и котировки "ФосАгро" (-0,50%).
Акции "М.Видео" уверенно растут уже второй день подряд. В среду стало известно, что компания утвердила выплату дивидендов за 9 месяцев 2019 года в размере 33,37 рубля на акцию. Последний день бумаги торгуются с дивидендами 12 декабря.
Акции "Роснефти", тем временем, с технической точки зрения пытаются удержаться выше района среднесрочной поддержки 423 руб, представленной средней полосой Боллинджера недельного графика. Если бумагам удастся устоять выше, они вполне могут попробовать вернуться к восходящему тренду, предвестником чего служило бы закрепление выше 445 руб. ADX при этом по-прежнему не просигнализировал смену тренда на нисходящий, что также дает “быкам” некоторую надежду на восстановление позиций.
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