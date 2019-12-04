Сегодня вышли очередные данные по инфляции в России. За прошедшую неделю потребительские цены, индекс CPI не изменился, он был нулевым.

Абсолютно нетрадиционное поведение инфляции в конце года в нашей стране. Две предыдущие недели был незначительный рост на 0.1%, а до этого тоже нулевой показатель. С начала года общий уровень инфляции находится на отметке 2.7%.

Если низкие темпы роста сохранятся и в последние недели 2019 года, то в итоге, уровень инфляции не превысит 3%.

Думаю, что теперь нет никаких сомнений в том, что будет делать Банк России на очередном заседании. Вероятность снижения ставки на 25 б.п. равняется 100%. Возможно снижение и на 50 б.п. Если ЦБ решит сделать паузу, то это точно будет игра на стороне крупных банков с госучастием, которым нужно размещать где-то средства, а кроме депозита ЦБ хороших и доходных мест мало.

Данные об инфляции должны тревожить наших регуляторов. Очевидно, что российский потребитель находится в не самой лучшей форме и нужно предпринимать экстренные меры.