В среду после проведения расчетов по депозитному аукциону ЦБ РФ в банковскую систему поступило 410 млрд руб. ликвидности. В результате остатки средств на корсчетах увеличились вчера с 2,47 трлн руб. по состоянию на вторник до 2,86 трлн руб. Такой уровень мы считаем комфортным для соблюдения банками норматива обязательного резервирования. Вчера банки сократили объем заимствований в рамках однодневного репо с Казначейством почти до нуля против 180 млрд руб. днем ранее, так что их общая задолженность перед Казначейством по операциям репо снизилась до 320 млрд руб. Кроме того, они не воспользовались депозитами Казначейства. Однодневные ставки продолжили снижаться. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа опустилась на 6 бп, до 6,33%, индекс RUSFAR снизился на 2 бп, до 6,50%.

Ставки FRA 3x6 и 6x9 снизились 4–5 бп, в результате чего их спред к 3-месячной ставке MosPrime сузился до —31 бп и —40 бп соответственно. Ставка FRA 9x12 опустилась на 2 бп, FRA 1x4 закрылась без изменений. Кривая процентных свопов сместилась вниз на 1–3 бп. Ставки NDF также продолжили двигаться вниз. В том числе месячная ставка опустилась на 8 бп (до 5,99%), 3-месячная – на 2 бп (до 5,99%) и 6-месячная – на 5 бп (до 5,95%). Кривая кросс-валютных опустилась вниз на 2–4 бп.