У малого бизнеса усилился пессимизм в отношении как текущей ситуации в экономике (индекс минус 73), так и по ситуации в собственной компании (минус 17). Более негативно малый бизнес был настроен только в кризисном 2015 году.

Однако предприниматели сохраняют веру в будущее — макроэкономические и рыночные ожидания впервые за два года улучшились. В результате общий индекс настроений малого бизнеса в июне 2019 года составил минус 32 пункта, сохранившись на уровне конца 2018 года.

Основные тренды:

— 86% респондентов считают, что текущая экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса. 82% отмечают снижение покупательской способности. Все больше компаний фиксируют снижение прибыли, среднего чека и числа клиентов.

— Сокращение потребительского спроса, налоговая нагрузка (эффект повышения НДС до 20%, а также — опосредованно — эффект обязательного внедрения онлайн-касс в малом ритейле), обострение конкуренции за клиента с крупными компаниями — главные проблемы малого бизнеса. Наиболее пессимистично настроены представители розничной торговли и строительства.

— В 2019 году у малого бизнеса появилась новая тревога — чипирование/ маркировка одежды вошла в топ-5 проблем, называемых предпринимателями.

— Главная задача малого бизнеса — сохранение клиентов. Для этого предприниматели намерены повышать качество сервиса, расширять линейку товаров/ услуг, менять ценообразование и форматы торговли с учетом новых запросов потребителей.

— Заметно сократилось количество респондентов, которые воспринимают государственную поддержку как драйвер малого предпринимательства. Действующие программы поддержки не дали заметного результата, малый бизнес не верит риторике государства о снижении нагрузки на бизнес.

— Развитию малого бизнеса может помочь снижение налоговой нагрузки, рост потребительского спроса, смягчение банковской политики по кредитованию малого бизнеса.

Угроза №1 для малого бизнеса — снижение покупательской способности и спроса на товары/ услуги. В 2019 году резко выросла доля предпринимателей, назвавших это главной проблемой (48% против 37% в конце 2018 года). Снижение покупательской способности выходит на первый план в списке проблем малого бизнеса. Высокая налоговая нагрузка беспокоит 49% респондентов (эта доля не поменялась). На третьем месте — недостаток средств для развития (35%).

Повышение НДС и замедление роста российской экономики (0,7% в годовом выражении в январе-июне 2019) усилило пессимизм предпринимателей. Экономическая ситуация в целом свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике. Малый бизнес продолжает работать в неблагоприятных условиях внешней среды, а внутренние резервы роста практически исчерпаны.

Текущая экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса, считают 86% респондентов, и будет ухудшаться в следующие 6 месяцев (52%). В первой половине 2019 года покупательская способность населения в стране снизилась (82% респондентов), и продолжит снижаться (54%).

В то же время заметно выросла доля тех, кто ожидает улучшения ситуации в ближайшие полгода. Это сезонный оптимизм — второе полугодие традиционно активнее, темпы роста во второй половине года стимулируются увеличением расходов бюджета, а также эффектом снижения ключевой ставки ЦБ.

Тем не менее, более половины предпринимателей по-прежнему ожидают ухудшения ситуации как в своей отрасли, так и по стране в целом.

В отраслевом разрезе самые пессимистичные оценки дают представители розницы и строительства, наиболее остро испытывающие последствия снижения спроса, роста налоговой нагрузки и обострения конкуренции с крупным бизнесом. Наименьший пессимизм отмечается в IT-секторе. Стабильный на протяжении многих лет рост спроса на IT-услуги, низкий удельный вес операционных расходов, возможность работать с клиентами дистанционно и интегрироваться на любой рынок, налоговые льготы — все это позволяет IT-сектору войти в число наиболее перспективных сегментов малого и среднего бизнеса.

Описывая ситуацию в собственной компании, 53% респондентов зафиксировали снижение прибыли, 32% — уменьшение среднего чека, 35% — сокращение числа клиентов.

Успешным свой бизнес считают 21% предпринимателей – эта доля практически не меняется за всю историю замеров.

Половина из тех, кто еще не достиг успеха, готовы ждать не более двух лет. При этом доля уверенных в достижении запланированных бизнес-результатов сокращается (20% в 2019 году против 23% в конце 2018 года), а доля желающих закрыть или продать бизнес растет (19% против 17% соответственно).

Первоочередными задачами для всех отраслей являются повышение прибыльности и привлечение клиентов. На фоне низкой покупательской способности, роста налоговой нагрузки и обострения конкуренции рентабельность компаний снижается до критического уровня. Практически во всех сферах малый бизнес будет занят повышением эффективности бизнеса и сохранением клиентской базы. Бороться за клиентов предприниматели намерены прежде всего повышением качества сервиса и гибким ценообразованием (оплата с отсрочкой платежа, снижение цен, запуск программ лояльности).