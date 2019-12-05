ВТБ вчера представил финансовые результаты за октябрь и 10М19 по МСФО. Чистая прибыль за октябрь составила 19,6 млрд руб., что на 47% выше г/г при ROAE 14,3%. Ее динамика, главным образом, была вызвана снижением отчислений в резервы и комиссионным доходом, связанным с корпоративноинвестиционным бизнесом. Прибыль за 10М19 составила 147,6 млрд руб. при ROAE 11,4%.

Мы считаем, что отчетность укрепит уверенность инвесторов в том, что банк сможет выполнить свой годовой прогноз по прибыли: чистая прибыль за октябрь, судя по всему, является вполне адекватным месячным ориентиром на оставшуюся часть 2019, тогда как разовый доход в связи со сделкой Tele2 (12,5 млрд руб., по нашим оценкам), вероятно, будет отражен в результатах за ноябрь. Таким образом, мы считаем отчетность умеренно позитивной для акций банка.

Результаты за октябрь 2019 г.: Чистый процентный доход вырос на 1% г/г в октябре при чистой процентной марже 3,3% (-20 б. п. г/г). Рост кредитного портфеля отставал от динамики депозитов: корпоративные кредиты снизились на 1% м/м и на 0,4% с начала года (на фоне погашения нескольких крупных заимствований), розничные кредиты выросли на 1,2% м/м и на 15,8% с начала года, тогда как депозиты выросли на 2% м/м и на 11% с начала года. В итоге, отношение кредитов к депозитам сократилось на 260 б. п. м/м и на 630 б. п. с начала года до 96,5%. Комиссионные доходы выросли на 53% г/г в октябре, главным образом, за счет корпоративно-инвестиционного бизнеса.

Улучшение качества кредитного портфеля (доля неработающих кредитов сократилась на 50 б. п. м/м и на 70 б. п. с начала года) привело к снижению стоимости риска: отчисления в резервы снизились на 40% г/г в октябре при стоимости риска 1% (что соответствует годовому прогнозу), тогда как стоимость риска за 10М19 составила 0,9% (что немного ниже прогноза).

В итоге ВТБ существенно нарастил покрытие неработающих кредитов резервами – до 124% против 112% в сентябре и в начале года. Рост операционных расходов замедлился до 4% г/г в октябре. В итоге ВТБ увеличил чистую прибыль на 47% г/г до 19,6 млрд руб. в октябре, что предполагает ROAE на уровне 14,3%. Чистая прибыль за 10М19 составила 147,6 млрд руб. при ROAE 11,4%.