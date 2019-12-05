HeadHunter (HHR US; РЦ $21,5/АДС) завтра представит финансовые результаты за 3К19 и проведет телефонную конференцию.

Мы ожидаем, что выручка за 3К19 составит 2,11 млрд руб., что предполагает рост на 11% к/к против 13% в 2К19 (мы не оцениваем динамику на годовой основе, так как соответствующие цифры за 3К18 будут представлены в финансовых результатах за 3К19). В 3К19 динамика выручки, вероятно, будет немного слабее, чем в предыдущем квартале, так как большее количество рабочих дней (66 против 59) может быть нейтрализовано снижением активности в летний сезон отпусков.

По нашему прогнозу, скорректированная EBITDA за 3К19 составит 1,08 млрд руб. при скорректированной рентабельности 51,4% (против 52% в 2К19 и 46,1% в 1К19).Поквартальное замедление рентабельности может быть связано с ростом маркетинговых расходов в связи с началом нового бизнес-сезона (отметим рост рекламной активности HeadHunter на ТВ в сентябре) и ростом расходов на персонал в связи с наймом новых административных сотрудников после IPO.

Мы сомневаемся в том, что компания пересмотрит свой прогноз на 2019 г. и ожидаем, что в ходе телефонной конференции инвесторы сосредоточатся на текущей ситуации со спросом на услуги онлайн-рекрутинга, конкуренции и перспективах бизнеса на будущий год.