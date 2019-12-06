По итогам торгов 5 декабря индекс МосБиржи снизился на 0,05%, до 2899,29 п., а РТС вырос на 0,03%, до 1430,39 п.

Отечественный рынок не выдержал испытания оптимизмом. Падение рынка происходило на гораздо больших объёмах, чем попытки развернутся вверх. Это говорит о том, что на рынке присутствует достаточно значимое число тех, кто хочет зафиксировать прибыль от роста отечественных индексов в текущем году. К закрытию торгов поступили новости о том, что Минфин США внёс в санкционный список ещё 7 российских компаний и 17 человек, обвинив их в киберпреступлениях. Однако новость нельзя назвать даже локальной, так как речь идёт об очень нишевых компаниях. Явную поддержку нефтяному сектору оказали вести из Вены, где проходит встреча OPEC+. Министерский комитет рекомендовал одобрить расширение ограничений ещё на 500 тыс. бар. до 1,7 млн бар. в сутки. Впрочем, решение не будет немедленным, а, скорее всего, будет приниматься и одобряться в течение I квартала. На этом фоне бумаги «ЛУКОЙЛ» закрыли день ростом на 0,8%, а «Роснефть» ограничилась падением на 0,85%. Бумаги «Газпром» подешевели на 1,05%, хотя появились сообщения, что оператор “North Stream 2” ускорил работы по прокладке газопровода. Металлурги оказывали наиболее эффективное сопротивление продавцам, веря в позитивный исход переговоров США и КНР. Бумаги «НЛМК» выросли на 2,28%, ГМК «Норникель» на 2,18%, а «ММК» на 1,73%. Слабее всех на рынке оказались акции АФК «Система» (-1,67%), «НОВАТЭК» (-1,54%), «Московская Биржа» (-1,53%) и Yandex (-1,5%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 44,862 млрд рублей. Закрытие индекса МосБиржи ниже 2900 пунктов сохраняет вероятность снижения до поддержки 2800-2820 пунктов.

Рубль чувствовал себя комфортно на фоне нефти выше $63 за баррель. Кроме того, на глобальном рынке наблюдалось ослабление доллара. С 6 декабря Минфин снизит объёмы закупки валюты в рамках бюджетного правила до 9,3 млрд рублей в день с 11,4 млрд рублей до 5 декабря. С учётом отложенных покупок ЦБ РФ ежедневный объём интервенций составит около 12,1 млрд рублей. Кроме того, на рынке уже начинают рассуждать по поводу грядущего заседания регулятора по ставке, но большой уверенности в её смягчении нет. Ещё в начале недели глава ЦБ РФ Э. Набиуллина заявляла о том, что на текущий момент нет оснований для пересмотра диапазона нейтральных ставок, который составляет 6,0%-7,0%. Возможно, что регулятор проявит консерватизм и предпочтёт изучить влияние уже принятых мер. Во всяком случае, после замедления инфляции в I квартале многие ждут возвращения показателя к уровню 4% в IV квартале. Соответственно, если ставка останется на уровне 6,5%, или будет незначительно снижена до 6,25%, то рубль сохранит свою положительную реальную доходность вблизи значений текущего года (2,8%-3,0%).

Вполне вероятно, что Д. Трампа когда-нибудь назовут самым изощрённым манипулятором рынка. Ещё во вторник он допускал сдвиг сроков заключения торговой сделки до конца 2020, а в среду и четверг его слова вновь полны оптимистичных оценок. Впрочем, ничего нового в прессе также не появилось, кроме факта обсуждения отмены пошлин перед согласованием финального варианта соглашения первой фазы. Однако рынки об этом знают и слышат уже пару месяцев. Пресс-секретарь Министерства торговли Китая Гао Фень подтвердил продолжающиеся переговоры, но в очередной раз подчеркнул, что Китай намерен добиваться отмены принятых пошлин. США, согласно информации Wall Street Journal, также настаивают на минимальном фиксированном объёме закупок сельскохозяйственной продукции. Ранее озвучивались суммы в $40-$50 млрд годовых закупок, что вдвое превышает показатели до торговой войны. Д. Трамп пока может записать в свой актив снижение отрицательного сальдо торгового баланса в октябре на 8% до $47,2 млрд с $51,1 млрд в сентябре. В октябре также на 0,3% вырос объём промышленных заказов в США. Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось на прошлой неделе до 203 тыс., но подобная динамика не должна удивлять, так как неделя была короткой в связи с праздником Дня Благодарения. По итогам торгов DJIA поднялся на 0,1% до 27677,79 п., а S&P 500 на 0,15% до 3117,43 п.

Азиатские индексы преимущественно торговались в плюсе. Противоречивые слухи и заявления по торговым переговорам США и Китай пока не позволяют региональным инвесторам занять более определённую позицию. Меж тем, местная статистика выглядит весьма слабой. Австралийский индекс активности в сфере строительства от AIG упал в ноябре до 40,0 п. с 43,9 п. в октябре. Расходы японских домохозяйств упали в октябре на 5,1% при ожиданиях снижения на 3,0%. В месячном выражении падение составило 11,1%, что отражает ситуацию после повышения налога с продаж. В Ю. Корее рынок вверх тащили гиганты микроэлектроники Samsung и SK Hynix. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23355,00 п. (+0,24%), Hang Seng — 26382,27 п. (+0,63%), Shanghai Composite — 2899,38 п. (+0,00%).

Нефть торговалась в минусе. Накануне министерский комитет OPEC+ рекомендовал рассмотреть возможность расширения ограничения добычи на 500 тыс. бар. до 1,7 млн бар. в сутки в течение I квартала. Однако участники соглашения пока не готовы что-либо говорить о продлении ограничений в будущем. Глава российского Минэнерго А. Новак также сообщил, что участники OPEC+ согласились позволить всем членам не учитывать конденсат в статистике добычи. Накануне также стало известно, что первичное размещение акций Saudi Aramco произойдёт по верхней границе ранее указанного диапазона, или $8,53 за бумагу, что делает стоимость компании равной $1,7 трлн. Основными покупателями станут региональные и саудовские инвесторы. К 9:00 мск Brent — $63,13 (-0,41%), WTI — $58,23 (-0,34%), Золото — $1480,1 (-0,20%), Медь — $5878,65 (+0,13%), Никель — $13380 (+0,79%).

Индекс доллара снижался на 0,03% до 97,38 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам составляла 1,80% по сравнению с 1,82% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,111 (+0,03%), GBP-USD — $1,316 (+0,0%), USD-JPY – 108,66 (-0,08%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рынки временно успокоились по поводу затягивания торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, но непреодолимые условия сохраняются. В конце текущей недели инвесторы смогут немного отвлечься от торговых вопросов и вспомнить о важной статистике. Вполне вероятно, что безработица в США может неприятно удивить, если отчёт ADP Services брать за основу. Напомним, что данный отчёт показал всего 67 тыс. новых рабочих мест в частном секторе, хотя ноябрь, как правило, бывает относительном сильным месяцем для рынка труда.

Российский рынок может продолжить своё снижение. Новости из OPEC+ уже не кажутся столь позитивными, так как в большей степени учитывают текущее состояние добычи в картеле.

Кстати, если статистика по США окажется слабой, то это будет означать ослабление доллара и повышение привлекательности высокодоходного рубля.