Мы вновь ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением не более 0.1-0.3%, вблизи отметки 2900 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2910, 2920 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона. Ближайшей точкой притяжения для индекса МосБиржи останется уровень 2900 п.

Во второй половине дня в США будет опубликовано большое количество значимых макроэкономических показателей. Среди них стоит обратить внимание на блок статистики, характеризующей состояние рынка труда (16.30 МСК). Кроме того, в 18.00 МСК станет известно предварительное декабрьское значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета.

Существенное влияние на динамику нефтяных фьючерсов и локального рынка акций сегодня могут оказать известия с завершающегося двухдневного саммита в формате ОПЕК+.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.05%) и РТС (+0.03%) закрылись с незначительным разнонаправленным отклонением. В первой половине дня они демонстрировали заметную просадку, которая оказалась нивелирована к завершению торгов. Основная интрига вчерашнего дня заключалась в том, закроется ли рублевый индекс МосБиржи выше или ниже ближайшего значимого уровня 2900 п. Однако борьба биржевых быков и медведей за этот уровень не увенчалась уверенной победой одной из сторон. Поэтому она будет продолжена и в пятницу. Уверенное закрепление индекса выше указанной отметки сформирует сигнал для возобновления игры на повышение. В противном случае ближайшей среднесрочной технической целью для индекса МосБиржи станет отметка 2850 п.

Вчерашнее состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как умеренно позитивное. Вместе с тем, внимание участников локальных торгов оказалось приковано к новостям, поступавшим с начавшегося двухдневного заседания министерского комитета в формате ОПЕК+. В ходе этого мероприятия прозвучал ряд обнадеживающих заявлений в пользу поддержки цен на «черное золото». А после закрытия основных торгов в России в СМИ появились пока неподтвержденные сообщения о том, что участники международного соглашения согласны на дополнительное сокращение уровня добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Среди значимых внешних событий стоит также обратить внимание на стремительную высылку двух российских дипломатов из Германии. Новый нешуточный шпионский скандал способен сыграть роль удобного предлога для ужесточения внешних ограничительных мер в отношении РФ. Кроме того, вечером стало известно, что Минфин США ввел санкции против ряда граждан РФ и семи российских компаний под предлогом их предполагаемой причастности к киберпреступлениям. В целом же стоит отметить, что под конец года санкционные риски для российского фондового рынка и для отечественной валюты существенно усилились.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.9 п. или 0.13% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Несмотря на позитивную динамику нефтяных фьючерсов, лидерами падения среди голубых фишек стали представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, —1.03%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.14%), Роснефть (ROSN RM, —0.85%), Новатэк (NVTK RM, —1.54%).

Некоторым негативом для акций «Газпрома» послужило известие о переносе заседания правления эмитента, на котором должна быть рассмотрена новая дивидендная политика. Ранее в СМИ появились слухи о том, что газовая монополия может выйти на выплату дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО лишь в 2022 году.

Еще одной значимой корпоративной новостью стали сообщения о возможности постройки нового газопровода в Китай через территорию Монголии. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев пояснил, что речь идет не об изменении перспективного маршрута «Сила Сибири 2», а о дополнительном газопроводе. Таким образом, несмотря на завершение нескольких крупных проектов, «Газпром» может продолжить дорогостоящее строительство в ближайшие годы.

В отраслевом разрезе заметно сильнее рынка торговались многие представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.18%), НЛМК (NLMK RM, +2.28%), ММК (MAGN RM, +1.73%), Северсталь (CHMF RM, +0.62%), Polymetal (POLY RM, +0.71%), Мечел-ао (MTLR RM, +0.92%). Эти бумаги пользовались спросом без значимых информационных поводов. Среди интересных отраслевых новостей стоит выделить лишь известие о том, что «Северсталь» может начать возводить здания из стали и рассматривает возможность учреждения дочерней строительной компании.

Акции М.Видео (MVID RM, +6.46%) вчера ускорили и без того масштабное трехдневное повышение. Теперь они явно выглядят перекупленными в среднесрочном периоде. Поэтому в ближайшие дни в них не исключен коррекционный спад от достигнутых уровней. Впрочем, для недавних покупок в этих бумагах имеются фундаментальные основания. На этой неделе была одобрена выплата дивидендов по ним в размере 33.37 руб. по итогам успешной интеграции торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо».

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский Nikkei225 прибавил 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.