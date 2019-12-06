В центре внимания вчера был саммит ОПЕК в Вене. По итогам заседания было решено лишь официально зафиксировать дополнительное сокращение добычи в размере 500 тыс. барр./сут., которое фактически действовало почти весь год, но не было отражено в формальных соглашениях. Решение должно быть утверждено более широким собранием представителей стран – участников соглашения ОПЕК+, которое состоится в пятницу. К тому же на данном этапе не согласовано разделение общего объема сокращения между отдельными членами картеля, равно как и квота Саудовской Аравии, которая вносила наибольший вклад в ограничения в последнее время. На таком фоне цены на нефть почти не изменились по итогам дня – котировки Brent на закрытии подросли на 0,6%, до 63,4 долл./барр.

Помимо конференции ОПЕК, рынки реагировали на последние позитивные новости с торгового фронта. Индексы MSCI EM, Shanghai Composite и Nikkei 225 повысились на 0,6–0,7%; S&P 500 прибавил 0,2%; DAX отступил на 0,7% ввиду слабых данных об обороте розничной торговли в еврозоне (рост в октябре на 1,4% г/г по сравнению с консенсус-прогнозом от Bloomberg на уровне 2,2% г/г и показателем предшествующего месяца в 3,1% г/г). Котировки фьючерсов на ставку по федеральным фондам закрылись в среднем без изменений. Доходности казначейских облигаций США поднялись на 2–3 бп. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США была неоднозначной: данные о первичных заявках на пособие по безработице оказались чуть лучше ожиданий рынка, а объем заказов на товары длительного пользования – чуть ниже прогнозов.

Индекс DXY вновь закрылся в отрицательной зоне (-0,2% за день) – инвесторы продолжили отыгрывать более слабые, чем ожидалось, данные индексов ISM. Евро укрепился к доллару на 0,2%, фунт стерлингов прибавил 0,4%. В валютах развивающихся стран не было единого направления. Бразильский реал и мексиканское песо подорожали на 0,4–0,5% относительно доллара, индонезийская рупия и индийская рупия укрепились на 0,3%, китайский юань прибавил 0,1%, турецкая лира закрылась без изменений. В то же время тайский бат и южноафриканский ранд скорректировались на 0,2% и 0,4% соответственно. Рубль, как и большинство валют других развивающихся рынков, закрылся в положительной зоне, на отметке 63,71 за доллар (+0,3%). Объем торгов в USDRUB_TOM составил 1,4 млрд долл. против 2,0 млрд долл. в среду.

Сегодня будет опубликован отчет о численности рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США – последняя порция ключевой макроэкономической статистики перед заседанием FOMC, которое состоится на следующей неделе. По оценкам рынка, в ноябре число рабочих мест выросло на 185 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем в прошлую среду ADP опубликовала данные об уровне занятости в частном секторе, который оказался ниже, чем ожидалось, что может быть сигналом к тому, что публикуемые сегодня данные также не оправдают ожидания. Согласно консенсус-прогнозу, рост средней почасовой оплаты труда в ноябре не изменился по сравнению с октябрем, составив 3,0%, а уровень безработицы в США тоже останется без изменений (также 3,0%).