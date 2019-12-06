Заседание ЦБ РФ состоится уже в следующую пятницу, а его итоги сохраняют для нас интригу. В настоящий момент мы считаем, что вероятность еще одного снижения ставки в декабре на 25 б.п. вернулась на отметку вблизи 50%. Таким образом, наш прогноз на конец этого года по ключевой ставке остается в диапазоне 6,25-6,5%.

Факторы в пользу увеличения вероятности еще одного снижения ставки остаются в плоскости инфляционных процессов, в то время как внешний фон может противопоставляться им.

Если говорить об инфляции, то мы видим, что недельные темпы роста потребительских цен в конце ноября вернулись на нулевые уровни, а инфляционные ожидания продолжили улучшаться. По нашим оценкам, инфляция может закончить этот год вблизи нижней границы прогнозного диапазона ЦБ в 3,2-3,7%. В таких условиях у регулятора остается достаточно места для еще одного маневра (-25 б.п.) по ключевой ставке до конца этого года.

Тем временем картина на внешних рынках вызывает у нас опасения. В начале декабря продвижение в торговых переговорах США и Китая снова приостановилось. На наш взгляд, принятый в США закон о демократии в Гонконге сократил шансы на результативные переговоры и успешное подписание «Фазы-1» торговой сделки Штатов и КНР в этом году. Также мы видим, что риторика обеих сторон вернулась к наращиванию жесткости. Рынки не отреагировали значительной коррекцией на данные «коллизии» в торговой плоскости, однако страхи неопределённости в настроениях инвесторов укрепились.

Такой рыночный ландшафт, по нашим оценкам, пока что не формирует масштабных угроз для рубля, однако «абсорбирует» часть благоприятных рыночных условий для продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2019 году.

Более того, мы сохраняем наши осторожные взгляды на латиноамериканский регион, где геополитическая нестабильность продолжает рост и может стать поводом для ослабления всего сегмента ЕМ. На этом фоне мы хотим заметить, что центробанки сегмента развивающихся рынков сейчас также взяли паузы в снижении ставок. Например, ЦБ Индии в декабре оставил ставку без изменений несмотря на ожидания рынка снижения на 25 б.п.

Данная пауза в снижении ставок регуляторами ЕМ вызвана не только опасениями дестабилизации сегмента из-за латиноамериканских проблем. Не менее важным является фактор ФРС, которая в декабре, вероятно, возьмет паузу в снижении своих ставок (по нашим оценкам, на перспективу ближайшего полугодия). В сложившейся ситуации мы ожидаем, что ЦБ РФ на заседании 13 декабря будет учитывать сигнал Федрезерва (11 декабря), и этот сигнал может оказать сдерживающее воздействие на снижение ставок в РФ.

Резюмируя вышеизложенное, если в следующую пятницу Банк России сконцентрирует свое внимание в большей мере на внутренних факторах (замедление инфляции, стабильность рублёвого курса, сильный макроэкономический базис, необходимость поддержки экономического роста и т.д.), то их совокупность выступит существенным стимулом в пользу ещё одного снижения ставки до уровня 6,25%. В том случае если взгляды российского регулятора будут сконцентрированы на внешнем фоне, то мы полагаем, что декабрьская пауза в снижении ставок будет обоснованной.

Заметим также, что в настоящий момент доля иностранцев в ОФЗ достигла высокого уровня в 32%, а также исторического максимума в терминах номинальных вложений. В случае заметного ухудшения ситуации в сегменте развивающихся рынков, а также меньшей привлекательности доходностей российского долга (из-за снижения ключевой ставки) исход иностранного капитала является значимым риском для финансовой стабильности отечественных рынков.

Что касается более длительной перспективы, мы сохраняем наш взгляд и полагаем, что у ЦБ РФ остаются возможности для продолжения снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 – в этой перспективе ключевая ставка может снизиться до уровня 6%.



