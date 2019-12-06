Сегодня инвесторы пребывают в ожидании двух важных событий: объявления результатов встречи ОПЕК+ и публикации отчета по рынку труда США за ноябрь.

На протяжении среды и четверга страны-участницы ОПЕК+ намекали на вероятность увеличить объем сокращения добычи в рамках соглашения на 0.5 млн барр. в день (до 1.7 млн барр./день). По сообщениям Bloomberg, в результате длительных переговоров страны пока не сумели достигнуть финального соглашения, однако принц Саудовской Аравии пообещал «прекрасных новостей» сегодня. Инвесторы пока не опережают события и занимают консервативную позицию: после рывка в среду барреля Brent до $63.3/барр. на первых сообщениях о новых договоренностях торги продолжаются на этих уровнях.

В отношении данных по рынку труда в США, аналитики SG настроены позитивно. После замедления заглавного показателя – прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Payrolls, NFP) – в октябре (+128 тыс.) экономисты SG ожидают ускорения в ноябре до +173 тыс. (консенсус: +183 тыс.) на фоне окончания забастовок на автомобильных заводах. Такое ускорение безусловно станет положительным сигналом для экономики, стимулируя рост доходностей Treasuries (UST’10 1.81%). Однако реакция обещает быть сдержанной: с окончанием забастовки инвесторы быстро сформировали ожидания, что показатель NFP будет улучшаться.



