Вчера К.Вышковский, глава департамента государственного долга Минфина РФ, сделал несколько интересных заявлений в интервью Bloomberg. Во-первых, г-н Вышковский охарактеризовал текущий уровень доходности ОФЗ как «достаточно низкий» и признался, что «говорить о том, что мы сейчас ждем ее дальнейшего снижения, я не могу». Во-вторых, Минфин может отказаться от выпуска еврооблигаций «в ближайшее время» (в том числе, чтобы не создавать риски для инвесторов) и заместить выпадающие средства на рынке внутреннего долга.

Заявления г-на Вышковского уже вчера стимулировали доходности ОФЗ двигаться вверх, пусть и на умеренные 1-2 бп. Федеральный бюджет на 2020-22 гг предполагает, что в следующем году Минфин разместит 2.33 трлн руб. ОФЗ на внутреннем рынке и еврооблигации в объеме 5 млрд долл. США.

В то же время, мы не можем исключать, что часть средств Минфин привлекает загодя – уже сейчас. Учитывая активность на первичных аукционах, ведомство с высокой вероятностью полностью реализует план по внутренним заимствованиям на 2019-й год (2.07 трлн руб.). И это несмотря на то, что государство «сэкономило» 4 млрд долл. США на выкупе еврооблигаций, который заложен в бюджет, но так и не состоялся.



