В пятницу на развивающихся рынках не наблюдается единой динамики локальных валют. Инвесторы по-прежнему сохраняют надежды на мирное урегулирование торгового конфликта между США и Китаем, однако пока остается неясным, будут ли отсрочены новые американские торговые пошлины, намеченные на 15 декабря.

В целом за последнюю неделю большинство валют EM продемонстрировали укрепление к доллару (в числе исключений можно отметить лишь турецкую лиру), и результаты рубля (+0,9%) были одними из лучших (на ряду с бразильским реалом и мексиканским песо).

К окончанию первой половины дня в пятницу рубль демонстрировал динамику, близкую к нейтральной, и в паре с долларом, и в паре с евро. Тем не менее, еще в утренние часы рубль успел протестировать отметку в 63,67 по доллару, сразу же обновив тем самым максимум предыдущего дня. В этом отечественной валюте, по всей видимости, помогли уже котировки нефти, которые в утренние часы были близки к отметке в 63,5 долл. за баррель марки Brent. Однако в ожидании сегодняшних итогов заседания министров стран ОПЕК+ котировки чуть скорректировались, перестав оказывать поддержку рублю. Не исключено также, что определенную поддержку в утренние часы рубль получил и на новостях о повышении прогноза Fitch по росту российского ВВП в 2019-2021 гг.

До конца дня основными событиями для рынков станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США. Впрочем, даже в случае выхода неблагоприятных для американской экономики данных, вряд ли можно рассчитывать на хоть какой-либо рост вероятности смягчения процентной политики ФРС на ближайших заседаниях, поэтому доллар может испытать лишь краткосрочное давление. Одновременно инвесторы продолжат держать в уме ситуацию с торговым конфликтом США и Китая: позитивные новости в данном направлении могли бы открыть рублю дорогу на 63,5 по доллару, однако в случае эскалации торгового конфликта отечественная валюта будет вынуждена быстро отступить в диапазон 64,0-64,5 руб.