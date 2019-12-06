21 ноября заявку на IPO подала китайская компания Genetron Holdings, которая специализируется на новых методах диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Компания была основана в 2014 году в Пекине. Она специализируется на молекулярном профилировании онкологических заболеваний. Методика компании обеспечивает полный цикл лечения, в который входят скрининг и диагностика, последующий мониторинг и полный курс терапии в случае постановки онкологического диагноза.

Прецизионная, или «точная» онкология – это современный подход к лечению онкозаболеваний, при котором особое внимание уделяется молекулярному профилю пациента. Данный подход позволяет принимать важные индивидуальные решения по лечению различных заболеваний на ранних стадиях.

По данным Frost & Sullivan, Genetron – одна из ведущих китайских компаний в области «точной» онкологии, предоставляющих полный курс противораковой терапии. Компания лечит 8 из 10 основных типов рака, а ее методика позволяет анализировать до 21 тыс. генов. По данным Frost & Sullivan, потенциальный рынок молекулярной диагностики и мониторинга рака в Китае к 2023 году оценивается в $6,7 млрд.

За 2018 год выручка компании увеличилась на 123%, за январь-сентябрь 2019-го — на 43%. Главным драйвером роста стало повышение уровня проникновения услуг компании за счет расширения базы медучреждений, с которыми налажено партнерство. Валовая маржа с 27% в 2017 году поднялась до 45% за январь-сентябрь текущего года. Показатели EBIT выросли с —151% в 2017 году до —101% за девять месяцев 2019-го.