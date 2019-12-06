Сейчас инвесторы и спекулянты напряжённо следят за ходом торговых переговоров между США и Китаем. Многие игроки позиционируют себя в зависимости от хода этих переговоров.

А между тем, еврозона медленно, но уверенно скатывается в экономическую рецессию. Практически все вышедшие на этой неделе цифры говорят об этом. Жирной точкой стали сегодняшние данные из Германии по промпроизводству за октябрь. Цифры просто шокировали. За месяц промышленное производство там упало на 1.7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года провал составил 5,3%. Это самые плохие цифры за 10 лет.

Судя по опережающему индикатору промзаказов, который в ноябре также серьёзно снизился, немецкая промышленность за год потеряет около 5%. Очевидно, что в 4 кв немецкая экономика будет на грани рецессии. Объяснить это только торговыми войнами не получится.

В еврозоне есть серьезные внутренние проблемы. Стимулы от ЕЦБ уже работают на «полную катушку», чем ещё может помочь центробанк — непонятно. На следующей неделе очередное заседание ЕЦБ. Что скажет К.Лагард? Для меня это будет даже важнее, чем заседание ФРС и Банка России.