Акции «М.Видео» в пятницу, 6 декабря, являются лидерами по темпам роста среди представителей первого уровня листинга МосБиржи, заметно выделяясь среди других дорожающих бумаг. В ходе торгов цена бумаги сформировала свой абсолютный максимум за всю историю — 613,4 рубля. На середину дня рост с начала торговой недели составляет порядка 23%. Это лучший недельный показатель с мая 2009 года, когда бумага подпрыгнула за 5 торговых дней более чем на 26%. При этом индекс МосБиржи с начала текущей недели и месяца проседает на 1,12%.

Объём торгов по бумагам «М.Видео» в 9 раз превышает средние показатели. Заключено 5469 сделок на 198 млн рублей. При этом объём сделок в акциях составляет 328 510 шт., что приблизительно в 9 раз выше 20-дневного скользящего среднего показателя для данного времени суток. Также стоит отметить, что «М.Видео» торгуется в 15 раз выше своей предполагаемой прибыли на акцию в 2020 году.

Главный драйвер роста в течение всей недели: в понедельник по итогам внеочередного собрания акционеры утвердили дивиденды за 9 месяцев 2019 г. в размере 33,37 рубля на акцию. Общая сумма дивидендных выплат составит 6 млрд рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 16 декабря. Выплаты планируются не позднее 28 января 2020 года.

Последний раз дивиденды в размере 20 рублей на акцию компания платила по итогам 2015 г. Тогда общий объем выплат составил 3,6 млрд рублей.

Стоит напомнить, с 20 декабря 2019 г. Московская биржа изменит базу расчета индексов IMOEX и РТС, включив в формулу депозитарные расписки TCS Group Holding и исключив обыкновенные акции «М.Видео», а также бумаги компаний «РуссНефть» и «САФМАР».