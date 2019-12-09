Выручка за 3К19 выросла на 30% г/г до 2.14 млрд руб. (+1.4% против консенсуса) за счет роста платящих пользователей в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) Группы в России на 40%.

Еще одним драйвером роста стало увеличение монетизации за счет роста средней выручки на пользователя в сегменте ключевых клиентов в Москве и Санкт-Петербурге на 20%.

Что касается отдельных продуктов, рост выручки был поддержан увеличением количества объявлений о работе на 43% г/г. Рост выручки в 3К19 на 30% (против 25% во 2К19) был также поддержан техническим фактором — дополнительными рабочими днями.

Скорректированная EBITDA подскочила на 35% г/г до 1.15 млрд руб. (+6.5% относительно консенсуса), рентабельность OIBDA выросла до 53.3% (2 пп г/г / 1.3 пп кв/кв) на фоне снижения операционных расходов в процентах к выручке. Чистая прибыль и скорректированная чистая прибыль в 3К19 составили 517 млн руб. и 732 млн руб. соответственно благодаря росту выручки. Что касается операционной статистики, клиентская база HHR продолжает увеличиваться, и на ней положительно сказывается рост проникновения компании в сегменте МСП.

Наше мнение. HHR показал сильные финансовые результаты за 3К19, превысившие консенсус-прогноз по линии выручки и EBITDA. Тем не менее группа пересмотрела свой годовой прогноз по выручке до 27-28% (против 27-30% ожидаемых ранее), в то время как прогноз по скорректированной EBITDA повысился до 50-51% с 48-50%.