Торговая активность и ценовая волатильность на рынке ОФЗ в пятницу были минимальными. Объем сделок на МосБирже составил всего 11 млрд руб., в два раза меньше среднедневного оборота за последний месяц (многие локальные инвесторы принимали участие в Российском облигационном конгрессе и по этой причине отсутствовали на рынке). За исключением пары выпусков, закрывшихся в пределах ±1 бп в доходности, остальная кривая российского локального долга завершила день без изменений. Помимо этого, линкер ОФЗ-52001 (YTM 2,98%) снизился в доходности на 3 бп. Длинные локальные бумаги других развивающихся стран торговались в положительной зоне. В частности, 10-летние выпуски Венгрии снизились в доходности на 8 бп, аналогичные инструменты Бразилии, Мексики и Индонезии — на 2-6 бп.

В пятницу в центре внимания участников российского рынка была публикация финальной оценки инфляции за ноябрь. Она составила +3,5% г/г (+0,3% м/м), оказавшись чуть ниже ожиданий наших экономистов и консенсус-прогноза Bloomberg. Однако расхождение с прогнозом в основном было обусловлено динамикой цен на продовольственные товары (инфляция в данном сегменте осталась на уровне октября, составив —0,03% м/м с исключением сезонного фактора). В то же время инфляция в сфере услуг, менее подверженная влиянию разовых факторов и факторов предложения, и поэтому более адекватно отражающая инфляционную динамику, ускорилась с 3,8% г/г до 3,9% г/г. Кроме того, рассчитываемый нами индекс s-core, который мы используем в качестве основного индикатора обусловленной спросом инфляции, повысился до 0,35% м/м с исключением сезонного фактора (4,3% с исключением сезонного фактора в годовом выражении) против 0,3% месяцем ранее.

В свете этого наши макроэкономисты считают, что в эту пятницу Совет директоров ЦБ оставит ключевую ставку без изменений. Между тем ставки денежного рынка и форма кривой ОФЗ предполагают снижение ставки на 25 бп. Спред между FRA 1x4 и 3-месячной Mosprime в настоящий момент составляет —20 бп, тогда как ближний конец кривой ОФЗ находится ниже отметки 6%. По нашим оценкам, кривая по-прежнему дисконтирует снижение ключевой ставки Банком России на 50-75 бп на горизонте шести месяцев. Таким образом, решение оставить ставку без изменений может вызвать некоторую фиксацию прибыли в ОФЗ и на денежном рынке. Банк России объявит свое решение по денежно-кредитной политике в пятницу в 13:30 по московскому времени, после чего проведет пресс-конференцию.

На прошлой неделе Банк России опубликовал данные о структуре активов российских страховых компаний в 3к19. За отчетный период чистый объем покупок ОФЗ страховыми компаниями составил 34 млрд долл. Доля ОФЗ в их портфелях повысилась на 0,6 пп к/к, до 22,3%. Доля страховых компаний на рынке ОФЗ осталась на прежнем уровне 6,6%. Более активно в 3к19 они покупали корпоративные облигации, увеличив свои вложения в них на 73 млрд руб. Доля корпоративного долга в активах страховых компаний выросла на 1,9 пп, до 30,1%.