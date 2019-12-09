Росстат опубликовал инфляционную статистику за ноябрь, которая свидетельствует о том, что по итогам месяца потребительские цены выросли на 0,3% по сравнению с октябрем, в соответствии с опубликованными ранее данными по недельной инфляции. В ноябре цены росли быстрее, чем в октябре (когда они превысили уровень предыдущего месяца всего на 0,1%), однако медленнее, чем годом ранее (в ноябре 2018 они выросли 0,5%). В результате годовая инфляция замедлилась до 3,5% по сравнению с 3,8% в октябре.

Более подробный анализ свидетельствует о том, что помесячная базовая инфляция (которая не учитывает подверженные волатильности цены на фрукты и овощи, цены на бензин и регулируемые тарифы) составила 0,2%, т. е. осталась на октябрьском уровне. При этом годовые темпы базовой инфляции снизились до 3,5% с октябрьских 3,7%. Как следствие, сезонно сглаженная аннуализированная инфляция (индикатор текущих инфляционных тенденций, который лучше отражает монетарную инфляцию) в ноябре осталась на уровне 2,1%. Снижение темпов годовой инфляции было обусловлено замедлением роста цен на продукты питания до 3,7% (с 4,2% в октябре).

С учетом текущего тренда мы полагаем, что к концу декабря годовая инфляция составит 3,1% или даже 3,0%, т. е. будет ниже, чем прогнозирует на текущий год Банк России (3,2-3,7%).