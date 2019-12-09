Минувшая неделя выдалась благоприятной для рынков, несмотря на рост волатильности. В лидеры роста вышли Аргентинская фондовая биржа (+7%), американские нефтесервисные компании (+6%) и MSCI China IT (+5,3%). За неделю нефть Brent подорожала на 5,3%, спровоцировав рост акций нефтяных компаний. Цены на сырье выросли, после того как Саудовская Аравия анонсировала значительное сокращение добычи, параметры которого превосходят согласованные с другими членами ОПЕК+ показатели. Королевство добровольно взяло на себя обязательство добывать на 400 тыс. б/с меньше, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+, в результате чего добыча картеля сократится на 2,1 млн б/с.

В разрезе других секторов быстрее рынка прибавляли сектор здравоохранения S&P (+4,2%) и Бразильская фондовая биржа (+4,4%).

Общие товарные биржи и акции вышли в лидеры благодаря удорожанию нефти и стали. Динамика развивающихся рынков опередила развитые по итогам недели. В целом глобальные акции подорожали на 1%, европейские и российские акции — более чем на 1,5%.

На рынках наблюдалась ралли не только акций, но и облигаций развивающихся стран. Этому главным образом способствуют высокие экономические показатели Китая и США, которые значительно выросли в октябре и ноябре в месячном выражении г/г.

В числе аутсайдеров оказались железная руда (-5%), а также никель и пшеница (-2%).

Что покупать?

Среди тактических идей мы рекомендуем Газпром, стоимость акций которого в связи с заседанием СД 12 декабря может достичь 255 руб. Компания готовится объявить о повышении дивидендных выплат до 50% к 2022 г. Цена акций Сбербанка может приблизиться к 238 руб., более дорогая нефть будет поддерживать курс рубля, что будет толкать вверх котировки Сбербанка на фоне растущего оптимизма.

Среди американских акций мы рекомендуем нефтесервисные компании, которые остаются наиболее недооцененными, среди наших фаворитов — Schlumberger, Halliburton, Devon Energy и ConocoPhillips.

13 декабря состоится заседание ЦБ России по ключевой ставке, рынок ждет снижения на 25 б.п., что вполне оправданно, но более существенное снижение также не исключено ввиду того, что инфляция в ноябре замедлилась до 3,5% г/г, инфляционные ожидания населения уже составляют 8,3%, в начале года показатель составлял 10%. Реальная ставка – ниже 3%, диапазон ЦБ России: 2-3%. Темпы кредитования снижаются и уже опустились ниже 20%, до этого – 25% г/г. Снижение на 25 б.п. для рынка нейтрально, снижение на 50 б.п. приведет к активному спросу на ОФЗ на короткой кривой и переоценке – на длинной.

На предстоящей неделе Газпром и Лукойл рассмотрят вопросы дивидендной политики. Русгидро представят отчетность по МСФО за 3К19.