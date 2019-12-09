Учитывая итоги декабрьской встречи ОПЕК+, в 2020 году мы ожидаем, что средний уровень цен Brent составит 63 долл. за бар., при этом предполагая довольно ровную динамику в течение года. Такие поддерживающие факторы как сохранение нефтяной сделки, по-прежнему действующее ограничение добычи в провинции Альберта в Канаде, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и сдержанная позиция ФРС будут компенсироваться все ещё увеличивающейся сланцевой добычей в США (ожидаем роста на 500-700 тыс. бар. в сутки за 2020), слабеющим спросом (прогнозируем повышение всего на 0,9-1,1 млн бар. в сутки) и политическими проблемами в развивающихся странах, что ещё больше может подорвать мировой уровень потребления.

В 2020 мы ждем от золота умеренно-негативной динамики и предполагаем, что средняя цена металла составит 1375 долл. за унцию. Продолжение торговых войн, неопределенная судьба Brexit и опасения касательно темпов роста в Китае будут поддерживать котировки. Однако мы ожидаем, что в 2020 многие из этих вопросов будут разрешены. Кроме того, переход ФРС к более нейтральной политике будет оказывать давление на металл.



