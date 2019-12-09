Минувшая неделя прошла достаточно спокойно для рынка. Меняющиеся сообщения о возможности заключения торговой сделки между США и Китаем оказывали слабое влияние на изменение кривой доходности казначейских облигаций.

На этой неделе состоится заседание ФРС, на котором, как ожидается, регулятор оставит ставку без изменений. Интереснее будут заявления регулятора. В свете довольно неплохих данных о состоянии экономики США возникает закономерный вопрос об оправданности снижения ставок. Есть риск, что при определенном раскладе ФРС и вовсе придется идти на повышение ставок.

В Аргентине стал известен состав кабинета министров, что было позитивно воспринято инвесторами. Сейчас основная причина дисконта в суверенных облигациях этой страны – неопределенность. По нашим оценкам, инвесторам в любом случае придется согласиться на списание 25% обязательств этой страны, в противном случае долговая нагрузка останется для страны неподъемной. Но так как пока решение не принято, в цены закладывается существенно более негативный сценарий.

На прошлой неделе цены рублевых облигаций выросли, для чего были веские причины: данные, подтверждающие быстрое замедление инфляции, и приближение заседания ЦБ РФ, на котором может быть снижена ключевая ставка.

Инфляция в России за период с 26 ноября по 2 декабря, по оценке Росстата, составила 0,0%. По нашим расчетам, это транслируется в 3,5% год к году, с начала года – 2,7%. При сохранении текущих тенденций инфляция по итогам года может замедлиться до 3,0–3,2. В начале следующего года в связи с эффектом базы (повышение НДС, рост акцизов на бензин и девальвация рубля в прошлом году) инфляция может замедлиться до 2,5–2,7%.

В пятницу пройдет заседание Банка России, и на фоне таких данных по инфляции, а также при сохранении слабой статистики по реальному сектору мы ожидаем очередного снижения ключевой ставки на этот раз скорее на 25 б.п. –до 6,25%.

Свою толику оптимизма российскому долговому рынку добавило и решение ОПЕК сократить квоты по добыче нефти.

На прошлой неделе Минфин размещал два выпуска ОФЗ. Объем спроса на консервативный выпуск 52002 (инфляционный линкер, 28-й год) составил 69 млрд рублей. Размещенный объем – почти 30 млрд рублей. Доходность по цене отсечения составила 3,06% годовых. Номинал ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом. Объем спроса на номинальный выпуск 26228 (30-й год) составил 20 млрд рублей. Размещенный объем выпуска составил 13 млрд рублей. Доходность по цене отсечения составила 6,46% годовых. Мы продолжаем наблюдать довольно слабый спрос на номинальные выпуски ОФЗ.