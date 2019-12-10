Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии вторника на фоне некоторого сокращения спроса на риск. Инвесторы продолжат ожидать сообщения о ходе торговых переговоров между США и Китаем, а также решения по ставке ФРС США, которое будет объявлено в среду.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон остаётся сложным. Рынки вновь начинают переживать по поводу возможного провала переговоров США и КНР. Российским компаниям остаётся радоваться тому, что торговля РФ и Китая растёт, что не наблюдается по другим направлениям китайского экспорта и импорта", отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Во вторник в начале торгов не исключена приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Глобальные инвесторы немного сократили "спрос на риск" (что выражается, в том числе, в повышении по индикаторам волатильности) в преддверии заседания комитета по отрытым рынкам ФРС США (итоги будут объявлены в среду вечером), парламентских выборов в Великобритании (12 декабря) и срока ввода новых пошлин на китайский импорт в США (15 декабря), также замечает аналитик.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает боковую динамику торгов по основным индексам Московской биржи.

На валютном рынке возможен некоторый период консолидации немногим выше отметки 63,5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается, полагает Старцев.

После решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти на дополнительные 500 тысяч баррелей в день и завершения IPO Saudi Aramco рубль может лишиться поддержки и скорректироваться в область 64 рублей за доллар к концу недели, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в понедельник закрыли торги снижением, инвесторы, с одной стороны, ожидают очередного заседания Федеральной резервной системы США, а с другой оценивают результаты внешнеторгового противостояния с Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,09-0,17%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,36%, японский Nikkei 225 — на 0,09%, гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,01%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,07%.

Стоимость нефти снижается на 0,05% — до 64,22 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,01% — до 1,1066 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник вырос по основным индексам по инерции пятницы, несмотря на не слишком благоприятный внешний фон, его всё ещё может поддерживать решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 17 копеек — до 63,59 рубля, евро — на 15 копеек, до 70,35 рубля, следует из данных Московской биржи.