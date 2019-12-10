Яндекс (YNDX US – рекомендация пересматривается) реструктурирует направление фудтех, сообщает сегодня «Коммерсант» со ссылкой на руководителя этого направления Максима Фирсова. В частности, компания остановит продажи наборов продуктов с рецептами для приготовления (meal kit) по подписке через приложение «Яндекс.Шеф» и через сайт. Вместо этого, начиная с февраля, их продажа будет осуществляться только через сервис «Яндекс.Лавка», работающий через приложение доставки готовой еды из ресторанов «Яндекс.Еда».

Сервис находится в активной стадии развития. Сервис «Яндекс.Шеф» был создан на основе проекта «Партия еды», приобретенного осенью 2018 г. Яндекс.Такси, также контролирующим активы Яндекса в сегменте фудтех. У сервиса сейчас около 10 тыс. активных подписчиков. Сервис «Яндекс.Лавка», предлагающий доставку продуктов на дом, был запущен летом этого года. В настоящее время у проекта 28 точек продаж в Москве и ближайшем Подмосковье. В феврале компания должна выйти на рынок Санкт-Петербурга, а всего по итогам 2020 г. она планирует увеличить количество точек продаж в десять раз.

В конечном итоге новая модель продаж должна способствовать росту трафика в сегменте. Фудтех является одним из перспективных направлений бизнеса, которые Яндекс может развивать, используя свои технологические возможности, широкую интернет-аудиторию и денежные потоки, формируемые доходами от традиционного рекламного бизнеса. Отказ от доставки наборов продуктов с рецептами по подписке может привести к краткосрочному снижению трафика, но в конечном итоге дистрибуция через Яндекс.Лавку может привлечь больше клиентов в этом сегменте. В настоящий момент наша модель Яндекса пересматривается.