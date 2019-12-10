Саммит состоялся впервые с 2016 года, и преодоление периода затишья уже сигнализирует о готовности к совместной работе, что и отметили лидеры стран. По результатам встречи, участники еще раз подтвердили необходимость приверженности «Минским соглашениям» и согласовали некоторые меры по урегулированию конфликта, например, очередной обмен пленными до конца 2019 года. Следующая встреча в «Нормандском формате» может состояться в течение ближайших четырех месяцев.

Вчера во второй половине дня рубль поступательно укреплял позиции. По итогам дня пара USD/RUB опустилась к отметке 63.5 (-0.2%), а пара EUR/RUB – к отметке 70.3 (-0.2%). При условии отсутствия негативных новостей на геополитическом фронте, пара USD/RUB имеет стимулы опуститься к отметке 63.3 до конца недели, а пара EUR/RUB – сохранить текущие позиции.

Добавим, что сегодня с утра в США представили итоги растянувшегося на месяцы обсуждения оборонного бюджета страны на 2020-й год. В сводке основных положений документа (его полный текст пока не опубликован) не упоминается суверенный долг РФ – однако говорится об ограничительных мерах в отношении проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».



