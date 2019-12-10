Активность на рынке ОФЗ вчера по-прежнему была низкой. Объем торгов на МосБирже составил 17 млрд руб. (на 15% меньше среднего значения за последний месяц). На короткие выпуски с фиксированным купоном и флоутеры пришлось более 80% всего оборота, что, на наш взгляд, говорит о низкой активности иностранных игроков. ОФЗ с фиксированным купоном в основном закрылись либо без изменений, либо снижением доходности в пределах 1 бп. Более сильные результаты показали выпуски ОФЗ-26228 (YTM 6,44%) и ОФЗ-26225 (YTM 6,62%) – оба снизились в доходности на 2 бп. В то же время реальная доходность линкеров ОФЗ-52001 и ОФЗ-52002 (YTM 3,01%/3,02%) выросла на 2–3 бп. Флоутеры подешевели на 5–15 бп. Локальные долговые рынки других развивающихся стран торговались в положительной зоне. Мексиканские 10-летние бумаги опустились в доходности на 8 бп, аналогичные инструменты ЮАР и Венгрии – на 3 бп и 6 бп соответственно.

Сегодня во второй половине дня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов по размещению ОФЗ. Учитывая низкую активность нерезидентов и осторожность локальных инвесторов, министерство, на наш взгляд, вряд ли станет увеличивать дюрацию предложения. Напомним, на прошлой неделе инвесторам было предложено два выпуска, ОФЗ-26228 и ОФЗ-52002, при этом спрос на последний оказался более высоким (спрос в первом случае составил 20 млрд руб., во втором – 69 млрд руб., фактический объем размещения – 13 млрд руб. и 30 млрд руб. соответственно). На этой неделе участники рынка получат 150 млрд руб. от погашения выпуска ОФЗ-26210, а также 15 млрд руб. купонных платежей, что может оказать поддержку локальному спросу (мы полагаем, что основными получателями этих средств будут локальные игроки, т.к. доля нерезидентов в коротких бумагах с фиксированным купоном традиционно невелика).



